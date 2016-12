Criză de medicamente în Spitalul Judeţean Constanţa

Criză de medicamente în Spitalul Județean Constanța

Managerii spitalelor din județul Constanța se pregătesc, pentru anul în curs, de economii la sânge și cumpătare la orice leuț cheltuit. Bugetele pentru 2009 nu au fost stabilite încă și, deocamdată, fiecare își calculează datoriile, dar și lipsurile înregistrate la medicamente și materiale sanitare. De departe, Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța este „campion” la ambele. Hârșova este o zonă săracă, dar reprezentanții spitalului orășenesc spun că s-au descurcat cu puținii bani pe care i-au avut. Spre deosebire de începutul lui 2008, care i-a găsit îndatorați cu peste 900.000 de lei la furnizorii de medicamente și materiale sanitare, anul acesta situația este mai puțin drastică. „Avem datorii de aproximativ 80.000 lei, dar suntem în termenul scadent legal și nu cred că vom avea probleme în a le achita la timp. Sperăm doar să nu se modifice tarifele de decontare a serviciilor medicale efectuate”, ne-a precizat Adrian Mihai, managerul Spitalului Orășenesc Hârșova. El a adăugat că nu sunt probleme la capitolul medicamente. De asemenea, investiții au tot fost efectuate în ultimii ani - a fost achiziționată aparatură pentru camera de gardă, spitalul a fost reabilitat -, astfel că, în prezent, condițiile din unitate sunt mult îmbunătățite și doar trebuie întreținute. Cabinet de diabet la Mangalia Spitalul Municipal Mangalia este cu datoriile la zi, susține managerul interimar, dr. Dan Lefter, ba chiar este în plan deschiderea unui cabinet de diabet. „Deocamdată, medicul diabetolog este în concediu maternal, dar se va întoarce la muncă în curând și va supraveghea îndeaproape pacienții. În zona Mangalia sunt 250 bolnavi cu diabet insulino-dependenți și aproximativ 1.500 cu diabet medicamentos”, a arătat dr. Lefter. În pavilionul C, în curs de reabilitare, își vor desfășura activitatea și cei cinci specialiști care au ocupat posturile scoase la concurs: un oftalmolog, un ORL-ist, un nefrolog, un dermatolog și un cardiolog. Planurile sunt însă pentru viitorul îndepărtat, căci specialiștii sunt deocamdată rezidenți și se vor prezenta la slujbă abia peste cinci ani. Antiviralele, pe terminate la Infecțioase Bolile de sezon impun o raționalizare a modului de întrebuințare a produselor farmaceutice la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța. „Gestionăm cu chibzuință medicamentele, pentru a nu fi probleme. În medie, spitalul are o rată lunară de 600 de cazuri spitalizate, dar apar focare de infecție, cum a fost cel de toxiin-fecție alimentară de la Medgidia, când s-au îmbolnăvit șase elevi și trebuie să fim prevăzători”, a arătat dr. Sorin Rugină, managerul unității spitalicești. Potrivit acestuia, stocul de antivirale tamiflu este pe terminate, din cauza numeroaselor cazuri de infecții respiratorii acute din ultimele săptămâni. Reprezentanții spitalului nu intenționează însă să achiziționeze alte medicamente de gen, ci își vor îndrepta eforturile financiare către soluțiile de rehidratare și antidiareice - căci se apropie Paștele și există riscul înmulțirii toxiinfecțiilor alimentare. Spitalul nu are facturi neachitate, susține dr. Rugină, iar pentru anul în curs speră să obțină fonduri pentru finalizarea renovărilor. În prim plan se află reabilitarea liftului, cât și obținerea unor aparaturi performante, precum o instalație de oxigen sau un analizator de biochimie pentru laboratorul spitalului. „Vom primi însă mai puțini bani decât anul trecut, când am avut la dispoziție 110.000 lei. O soluție ar fi redis-tribuirea fondurilor pentru aparate din alte rețele sanitare, precum cel al Administrației Penitenciarelor. Ei au aparate pe care nu le folosesc și care și-ar găsi întrebuințarea într-un spital. Sunt discuții în acest sens”, a arătat managerul Spitalului de Boli Infecțioase. Spitalul Județean, fără antibiotice și perfuzoare O situație aparte este la Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța: conducerea susține că datoriile cresc de la o zi la alta și nu se întrevede nicio scăpare pentru cel puțin șase luni. „Spitalul are datorii la furnizorii de medicamente și de materiale sanitare de aproximativ 16.000.000 lei, dar ele cresc pe zi ce trece. Stăm prost, dar se fac eforturi pentru fiecare pacient în parte. De exemplu, vineri noaptea a fost nevoie de un medicament foarte scump pentru a opri hemoragia unui pacient care suferise o intervenție chirurgicală, iar sâmbătă noaptea de un produs pentru o intervenție urgentă la un bolnav cu anevrism pe aortă. În două zile, produse de 20.000 lei, dar facem eforturi, și eu și colegii mei, să acoperim necesitățile”, ne-a declarat dr. Ion Niculescu, managerul celei mai mari unități spitalicești din județ. Medicamentele și materialele au început să-și facă simțită lipsa din farmacia spitalului - este vorba, în principal, de antibiotice și perfuzoare -, dar conducerea spune că primii bani care vor sosi din bugetul pe 2009 vor fi destinați achitării datoriilor. O soluție pentru îndreptarea situației ar fi ca fiecare medic să realizeze, cu simț de răspundere, documentația pentru serviciile medicale acordate în spital, pentru a fi decontate corespunzător.