Criza creditelor „demolează” agenţiile imobiliare constănţene

Criza creditelor „demolează” agențiile imobiliare constănțene

Tranzacțiile de pe piața imobiliară locală sunt în impas. Criza financiară a blocat accesul constănțenilor la credite imobiliare și ipotecare, reducând volumul vânzărilor de apartamente, case și terenuri. În București, multe agenții imobiliare s-au închis, unele definitiv, altele temporar, până la redresarea pieței. Trendul negativ amenință și agențiile din Constanța, care se confruntă acum cu o reducere drastică a numărului de tranzacții, de chiar 50 - 60% în unele cazuri. „Situația este grea și toate agențiile au de suferit”, spune Stan Soponaru, managerul agenției constănțene „Logic Acces”. „Lipsa finanțărilor a trimis piața imobiliară înapoi în anul 2000. Atunci era la fel: cumpărau case doar cei care aveau bani. Într-un fel, situația actuală poate fi folositoare, întrucât forțează piața să se autoregleze. Nu vor rămâne decât agențiile mari, puternice și vor dispărea cele mici, care au profitat de pe urma exploziei creditării, din 2001 - 2002", explică acesta. În prezent, jucătorii de pe piață așteaptă ca băncile să se simtă încrezătoare în lichiditatea proprie și să înceapă iarăși creditarea, nu neapărat a persoanelor fizice cu venituri „decente”, cât a investitorilor. „Constănțenii pot să învețe ceva din criză - nu există creditare la infinit. În câțiva ani am fi ajuns ca americanii, adică 99% dintre noi ne-am fi cumpărat și pâine pe credit”, consideră managerul „Logic Acces”. Scăderea vânzărilor de locuințe și terenuri a direcționat însă piața într-o direcție nouă: închirierea. Drept urmare, chiriile au crescut semnificativ, un apartament cu două camere, într-o zonă bună, fiind închiriat acum cu cel puțin 300 euro/lună. Pentru constănțeni, șocul este însă dublu, deoarece moneda europeană s-a apreciat. Analiștii imobiliari consideră că închirierea este soluția mai sigură acum, chiar dacă prețurile au crescut. Deși băncile nu au voie să NU dea credite, pot amâna pe termen nelimitat decizia aprobării dosarelor primite, așteptând eventuale depozite de la clienți, pentru consolidarea nivelului de lichiditate. „Piața se mișcă greu în această perioadă. În ultima lună nu am avut decât patru tranzacții de case, față de 7-8 în septembrie. Nu prea mai sună telefoanele ca înainte. Mulți investitori au rămas cu banii blocați în terenuri, pe care nu reușesc să le vândă acum la un preț bun”, spune Murtaza Ghiușlen, managerul agenției imobiliare „N&G Euroempire” din Constanța. În concluzie, piața imobiliară este dominată de așteptare. Cei care vor locuințe așteaptă ca băncile să reia creditarea „nepretențioasă” sau ca proprietarii să micșoreze prețurile, în timp ce proprietarii țin de prețuri, ca să nu iasă în pierdere. Din acest joc, cei mai păgubiți sunt tot agenții imobiliari = zero tranzacții = zero comisioane = zero profit.