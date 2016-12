Criza benzinei se agravează în SUA

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernatorul din New Jersey (nord-estul SUA) a dispus raționalizarea benzinei, începând de sâmbătă, într-o parte a statului, în lipsă de suficienți carburanți după trecerea uraganului Sandy.În zilele pare, numai mașinile cu număr de înmatriculare par vor putea fi alimentate, iar în zilele impare va fi invers, a decis guvernatorul Chris Christie.Măsura a intrat în vigoare în 12 comitate, sâmbătă la prânz (18.00, ora României), și este valabilă până când situația se va ameliora, a pre-cizat guvernatorul, într-un comunicat.„Este imperativ ca familiile noastre să poată avea acces la produse de primă necesitate, cum ar fi benzina”, a declarat Christie. „Această măsură - a adăugat el - va scădea tensiunea în stațiile care sunt încă deschise”.În ultimele zile, cozi lungi de așteptare s-au format în New Jersey, în fața stațiilor de benzină deschise. Unii șoferi au relatat că au fost nevoiți să aștepte timp de opt ore pentru a-și umple rezervoarele.Potrivit cotidianului local „Star Ledger”, 80 la sută din stațiile de benzină sunt închise din cauza problemelor de aprovizionare în nordul New Jersey, statul cel mai afectat de Uraganul Sandy.