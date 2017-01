Cristian Diaconescu susţine formatul „5 plus 2“ în conflictul transnistrean

La Chișinău,

Cristian Diaconescu susține formatul „5 plus 2“ în conflictul transnistrean

Ştire online publicată Vineri, 23 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

România susține continuarea negocierilor pentru rezolvarea conflictului transnistrean în formatul „5 plus 2" și nu face poziție separată față de UE, a declarat ieri, la Chișinău, ministrul Cristian Diaconescu, revenind astfel asupra unor declarații făcute anterior la București. „Din punctul de vedere al României, în acest moment nu vrem o poziție separată privind Transnistria, alta decât cea a Uniunii Europene. Această atitudine a părții române este în acest moment subliniată de toți partenerii care fac parte din formatul 5 plus 2", a declarat ministrul român de externe, subliniind că România este prezentă la negocieri prin UE. Din formatul „5 plus 2" fac parte Republica Moldova și Transnistria ca părți implicate, Rusia, Ucraina și OSCE ca mediatori și UE și SUA ca observatori. România a fost, într-o formă sau alta, exclusă din formatul de negocieri pentru Transnistria, declarase vinerea trecută, la TVR1, ministrul de externe Cristian Diaconescu, care a spus că, în opinia sa, „România ar trebui să fie direct implicată în proces”, nu numai prin intermediul UE, rezonând astfel cu poziția exprimată și de către președintele Traian Băsescu. „Formatul 5 plus 2 nu prea a dat rezultate (...) cu toate că sunt implicați practic toți vecinii importanți ai Moldovei, mai puțin România, cu toate că UE este participantă în acest format”, a spus Diaconescu la TVR1.