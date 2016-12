Crimă la vârful Google. Violată, terorizată şi ucisă în parc, în timp ce făcea jogging

Crimă la vârful Google. Violată, terorizată și ucisă în parc, în timp ce făcea jogging

Ştire online publicată Miercuri, 10 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O tânără și frumoasă directoare a corporației americane Google, filiala New York, nu s-a mai întors din pădurea în care ieșise să alerge.Dispariția Vanessei Marcotte s-a produs la o jumătate de milă de casa mamei sale din Princeton, Massachusetts, iar trupul neînsuflețit al femeii de 27 de ani, găsit după cinci zile, le-a indicat anchetatorilor că aceasta fusese violată și supusă la torturi inimaginabile înainte de a fi ucisă.Autoritățile districtuale au precizat că familia a anunțat dispariția tinerei lunea trecută, iar sâmbătă, o unitate de poliție a reușit să-i găsească trupul la aproximativ jumătate de milă (800 metri) de casa părintească din Princeton, unde tânăra se afla în vizită. Echipa de anchetă a stabilit că tânăra directoare fusese bătută cu bestialitate, arsă pe mâini și picioare și, cel mai probabil, și violată înainte de a fi ucisă.„Este vorba despre un set de fapte săvârșite în cele mai oribile circumstanțe”, a declarat procurorul districtual Joseph Early Jr., cerându-le totodată localnicilor să fie vigilenți și să manifeste prudență în condițiile în care un criminal deosebit de periculos umblă liber printre ei.„Vanessa Marcotte era un membru deosebit de iubit al echipei Google. Lucra la biroul nostru din New York de un an și jumătate, mereu cu zâmbetul pe buze, o persoană deosebit de voluntară și mare iubitoare de sporturi. Suntem profund șocați și întristați, iar gândurile noastre se îndreaptă acum către familia și prietenii săi îndoliați”, au transmis colegii de la Google, într-un comunicat, consultat de evz.ro.Procurorul Early a precizat că nu există nicio legătură între moartea Venessei Marcotte și uciderea Karinei Vetrano, înjunghiată mortal, săptămâna trecută, în timp ce alerga prin Queens.