Creditul pentru orice are dobândă „oricum-vrea-banca”

Creditul pentru nevoi personale, pentru orice, cu destinație multiplă sau „ia banii că ți-i iau eu înapoi cumva” este cel mai simplu produs de creditare al băncilor românești. Nu se pun prea multe întrebări, așa că poți lua bani ca să faci trafic cu arme, câtă vreme dovedești că ai un venit stabil și suficient ca să îți achiți ratele la timp. Nu e chiar credit în 24 de ore, cum se laudă multe bănci (cele care vor da faliment, mai mult ca sigur), ci cam în două săptămâni. O săptămână în care aștepți să îți completeze adeverința de venit contabilii societății la care lucrezi și încă o săptămână în care banca te verifică și îți sună prietenii ca să verifice că exiști. Sumele mici, perioadele mari de creditare și rapiditatea relativă cu care te trezești cu banii în mână presupun însă și niște mecanisme istețe de a scoate banca în câștig. În primul rând, creditele de nevoi personale se folosesc din plin de invenția sistemului bancar românesc: comisionul de acordare. Variază între 4 și 6% din valoarea sumei împrumutate. Dacă iei 1.000 euro, trebuie să plătești un comision de 40 – 60 euro. Nimic mai simplu. Apoi, cele mai multe credite au dobânda fixă în primele 3 – 6 luni, după care banca aplică o dobândă variabilă. Iar uneori, variația este… mare. La Banca Transilvania spre exemplu, creditul de nevoi curente are o dobândă fixă de 12,9% pe an, în primele șase luni de contract, după care ajunge la 16 – 17%. Banca percepe două comisioane de acordare, unul de 2,5% la încheierea contractului și unul de 3,5% inclus în ratele lunare, plus un comision lunar de gestiune, de 0,3%, aplicat timp de șase luni. Gradul de îndatorare este de 70%, suma maximă acordată fiind de 20.000 euro. La BCR, dobânda este fixă în primele trei luni de contract, fiind de 9,9% la lei și de 9% la euro. După această perioadă, dobânda ajunge la 15,85% (lei) și 13,40% (euro), fiind calculată ca „dobânda de referință a Băncii Naționale a României plus o marjă fixă”. Clientul poate alege și dobândă fixă, care variază între 13,25 și 12,75%, în funcție de perioada de creditare. Cu cât perioada este mai mare, cu atât dobânda este mai mică. Sumele care pot fi împrumutate sunt cuprinse între 700 și 20.000 euro. La BRD, sumele acordate sunt de 200 – 15.000 euro, respectiv 600 – 60.000 lei, pe o perioadă de până la 10 ani. Comisionul de acordare este de 2,5%, plus 0,3%/lună taxă de gestiune. Clienții pot alege între dobânda fixă și cea variabilă. La Bancpost, dobânda este de 8,95 – 9,95% în primele trei luni, după care aplică dobândă variabilă. Creditele pot fi contracte pe perioade de 12 – 120 luni, sumele împrumutate fiind cuprinse între 1.500 și 65.000 lei și 500 și 20.000 euro. Până pe 15 august, Bancpost nu percepe comision de acordare. După această dată, comisionul este de 2,5%. Toate băncile oferă posibilitatea de a aplica on-line. Dacă clienții trec de verificarea preliminară, atunci sunt contactați de bancă și pot duce documentele necesare. Sunt necesare adeverința de venit (un formular tip oferit de bănci, atât pe site-uri cât și la sedii) și o factură la utilități, în unele cazuri. Pentru un credit de 1.000 euro, contractat pe doi ani, rata lunară variază între 170 și 220 lei, suma rambursată la final fiind de 1.400 – 1.500 euro.