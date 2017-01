Creditele pentru căpşunari sau banking fără graniţe

Creditele pentru căpșunari sau banking fără granițe

Portofoliul unei bănci comerciale este un fel de sac de-ale lui Moș Crăciun. Sunt produse pentru toate categoriile de posibili plătitori de rate plus dobândă. Persoane fizice, firme, liber profesioniști, posesori de pisici și gumă de mestecat, oameni care nu se trezesc dimineață, rockeri, muzicieni, navigatori sau căpșunari… pentru fiecare în parte se găsește un credit. Un credit care te face să te simți atât de special, încât treci cu vederea dobânda poate prea mare și comisioanele poate prea exagerate. O categorie aparte este formată din cei care muncesc în străinătate. În ultimii ani, numărul celor care au plecat la muncă peste graniță a crescut extrem de mult, comunitatea „căpșunarilor” devenind o forță uriașă, care modifică PIB-ul și salvează balanța de plăți a țării. Pentru ei, băncile au creat credite speciale, care le permit să își construiască locuințe mari (și frumoase, în unele cazuri), să își cumpere mașini și echipamente electronice scumpe. Prima condiție este ca solicitantul să lucreze legal în străinătate și să aibă vechime. Se acceptă doar contracte de muncă, încheiate pe perioade nedeterminate. De asemenea, este nevoie și de foarte multe acte, căci a dovedi în țară că ai un venit stabil în străinătate este mai greu decât pare. În ordine alfabetică, actele necesare sunt următoarele: adeverință ștampilată de salariu, semnată de angajator, copie a contractului de muncă, declarație de venit, raport de credit. Toate actele trebuie legalizate la un notar din țara respectivă. Nu în ultimul rând, este nevoie de apostila de la Haga, o ștampilă care conferă actelor recunoaștere internațională. Majoritatea băncilor autohtone oferă astfel de credite, diferențele fiind făcute de comisioane și garanții. Spre exemplu, BCR, BRD, Unicredit Țiriac, Alpha Bank și Volksbank acordă credite cu ipotecă, persoanelor rezidente care lucrează în străinătate, dar numai la BCR, Alpha Bank și Unicredit Țiriac comisioanele și dobânzile sunt aceleași ca în cazul creditelor luate pe baza veniturilor din România. La BRD, comisioanele diferă. Comisionul de întocmire a dosarelor este de 2,8% (minimum 200 euro) iar cel de gestionare este de 0,05% și se aplică lunar la sold. Dobânda este de 6,5% în primul an de contract, pentru creditele încheiate pe cel mult 15 ani. După primul an, dobânda devine variabilă. Pentru creditele încheiate pe mai mult de 15 ani, dobânda este variabilă și pornește de la 7,25%. Volksbank acordă și credite de nevoi personale fără ipotecă, pentru un venit minim de 1.000 euro/lună. Nu este necesară super-legalizarea documentelor cu apostila de la Haga, fiind necesară doar traducerea și legalizarea actelor la un notar public. De asemenea, solicitanții au nevoie de o scrisoare de recomandare din partea angajatorului. Dobânda este fixă, de 5,95% pe an, doar pentru creditele rapide cu ipotecă. Informații despre toate creditele pentru persoane care lucrează în străinătate și posibilitatea comparării produselor băncilor pot fi găsite pe pagina de internet www.ghiseulbancar.ro.