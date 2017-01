Meteahnă veche la români

Crăciunul vine cu… tolba plină de scumpiri

Dintotdeauna, în România, în perioada marilor sărbători, comercianții au profitat de cererea mare și naivitatea cetățeanului dornic să aibă o masă bogată și au mărit prețurile cât au putut de mult. Deși constănțenii s-ar fi așteptat ca aceste vechi metehne să dispară după aderarea la Uniunea Europeană, Moș Crăciun s-a încăpățânat să vină, și în acest an, cu tolba și mai plină de… scumpiri. l „După ce am făcut o parte din cumpărături și am cheltuit aproape șapte milioane de lei, am ajuns la concluzia că ar fi fost mai rentabil să plec într-un concediu în străinătate cu soțul, decât să-mi adun toată familia la masă, cum facem în fiecare an. Totuși, scumpirile din ultima vreme m-au obligat să renunț la vechiul obicei de a-mi face în casă caltaboșii, toba, cârnații și cozonacii. V-am contactat pentru că speram ca în acest an, după ce am intrat în Uniunea Europeană, comercianții români să se molipsească în obiceiuri de la colegii lor europeni, care aplică altă tactică: de sărbători, ieftinesc produsele tradiționale. Dacă tot se pune problema alinierii țării noastre la practicile europene, nu înțeleg de ce la acest capitol se fac atâtea concesii. Mi-aș dori ca toți cetățenii cu situație financiară modestă să ia atitudine împotriva acestor necreștinești obiceiuri românești. Este strigător la cer ca un ou să coste 0,6 lei!”. (Mioara Anastase, din Constanța) l „Chiar dacă eu și soțul ținem regim și nu mâncăm carne de porc, de Crăciun am făcut întotdeauna excepție. Și în acest an ne-am cumpărat câteva cotlete. Problema este că după sărbători o să cam facem foamea. Și să știți că nu suntem pensionari, dar câștigăm împreună doar 11 milioane de lei. Și avem doi copii minori. Ar trebui ca marii comercianți din Constanța să ieftinească prețurile, din cauză că nu ne ține punga pe mulți dintre noi”. (Viorica Dima, din Constanța) l „Aș înțelege, până la urmă, că este cea mai bună ocazie pentru comercianți să scumpească prețurile la produsele tradiționale de Crăciun, atunci când cererea este atât de mare. Dar la ouă, zău că nu pricep de ce mai trebuie să umfle prețurile! Oricum, voi cumpăra numai pui și tot n-o să le fac lor punga!”. (Adela Panait, din Constanța) l „Mi se pare un gest criminal ca un cozonac bun, cu nucă și toate cele, să coste, numai de sărbători, 20 lei bucata. Când te gândești că în țările civilizate, prețurile scad de sărbători, te apucă așa un dor de ducă… Totuși, pentru că, și în acest an, socoteala de acasă nu se potrivește deloc cu cea din târg, aș propune sindicatelor să se plângă celor de la Consiliul Europei să nu mai permită perpetuarea acestor vechi metehne românești. Dacă am intrat în Europa, păi s-o simțim în bine, nu doar pe buzunarele noastre”. (Magda Scupria, din Constanța) vvv Ca și în anii trecuți, cei care și-au exprimat aceste puncte de vedere sunt convinși că o restabilizare a tarifelor va avea loc abia în luna februarie: „Așa, ca să nu simtă omul, o să-și revină prețurile și la ouă, și la cozonaci… C-așa-i la români! Noi ne dorim ca măcar de la anul să nu mai fie ca la români, ci ca în Uniunea Europeană!” (Delia Duca, din Năvodari).