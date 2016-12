Coşmar pe piaţa caselor de vis

Coșmar pe piața caselor de vis

Criza financiară schimbă topul celor mai scumpe locuințe ale planetei. Luna trecută, investitorul Marty Zweig a retras de pe piață penthouse-ul de 70 milioane dolari din hotelul new-yorkez Pierre, după patru ani de așteptare, potrivit Forbes. Și omul de afaceri Leonard Ross a renunțat la gândul de a mai vine Hearst Mansion din Beverlly Hills, pentru care cerea 165 milioane dolari. Nu în ultimul rând, prințul Bandar din Arabia Saudită a retras de la vânzare „cabana” de schi din Aspen, în valoare de 135 milioane dolari. După ajustarea la criză a prețurilor, noul număr unu în topul celor mai scumpe proprietăți a ajuns vila Fleur de Lys din Hombry Hills (California), construită după modelul palatului de la Versailles al lui Louis al XIV-lea. Vila are o suprafață de peste 4.000 metri pătrați, 12 dormitoare, 15 băi, cinematograf cu 50 de locuri și o bibliotecă plină cu ediții princeps. Prețul: doar 125 milioane dolari. Spunem „doar” pentru că ultima dată când o casă cu acest preț a ajuns pe locul întâi a fost în 2005. Pe locul doi ajunge o vilă din Greenwich, Connecticut, scoasă la vânzare pentru circa 120 milioane dolari. Cu 14 dormitoare și 13 băi, locuința este înconjurată de 16 hectare de teren împădurit și se remarcă prin piscina interioară lungă de 5 metri. Pe locul trei cade Updown Court, conacul englezesc mai mare decât palatul Buckingham, amplasat în Windelsham (Surrey, Anglia). Prețul proprietății cu 103 camere și 30 de hectare de teren a ajuns la 110 milioane dolari, în scădere de la aprox. 138 milioane dolari, din cauza deprecierii lirei sterline. În fapt, prețul de pe afiș a rămas neschimbat: 70 milioane lire sterline. Updown Court are mai multe săli de gală, cameră de panică, heliport, garaj pentru opt limuzine, cinematograf, sală de bowling și alee încălzită pavată cu marmură. Totuși, multe proprietăți de lux nu ajung în top, întrucât cei care le vând preferă să nu își facă prea multă publicitate. În acest fel, pot cere mai mulți bani și evită un eșec de proporții. Spre exemplu, o vilă în stil Belle Epoque de pe riviera franceză, care a aparținut regelui Leopold II al Belgiei, a fost vândută unui miliardar rus pentru 750 milioane dolari (!!!), a cărui identitate a rămas secretă. Brokerii imobiliari spun că această piață are șanse să își revină cel mai repede, întrucât pentru mulți miliardari, decizia de a cumpăra o casă este luată, de cele mai multe ori, pe moment. Fie este vorba de locuințe exclusiviste, adevărate opere de artă, imposibil de duplicat, pe care nu își permit să le piardă, fie trebuie să nu rămână în urma altora, în competiția orgoliilor.