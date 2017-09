Coreea de Sud înființează o „unitate de decapitare” pentru a vâna liderii nordului

Ştire online publicată Marţi, 12 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

De-a lungul timpului s-a mai vorbit că unități speciale din Coreea de Sud au intenționat să asasineze lideri nord-coreeni. Însă niciodată aceste operațiuni nu au fost mai planificate ca acum, scrie The New York Times.La sfârșitul anilor 1960, după ce comandouri nord-coreene au încercat să răstoarne regimul de la Seul, Coreea de Sud a dispus înființarea unor unități speciale cu scopul de a intra pe teritoriul Coreei de Nord și de a-l asasina pe președinte.Astfel, sud-coreenii au început să instruiască în secret grupe de asasini pentru a-i tăia gâtul liderului din nord, Kim Ir-sen. Când misiunea a fost abandonată însă, din motive necunoscute, trupele speciale s-au răzvrătit. Bărbații și-au ucis instructorii și au atacat unități militare din Seul înainte de a se arunca în aer. Este un episod pe care guvernul îl ascunde de zeci de ani și refuză să recunoască evenimentele.Acum, când nepotul lui Kim Ir-sen, Kim Jong-un, accelerează programul de rachete nucleare, Coreea de Sud se pregătește din nou să vizeze conducerea Nordului. La o zi după ce Coreea de Nord a efectuat cel de-al șaselea și cel mai puternic test nuclear, ministrul sud-coreean al Apărării, Song Young-moo, le-a transmis parlamentarilor din Seul că înființează un comando, o „unitate de decapitare” având ca țintă liderii nord-coreeni.Unitatea, de dimensiuni de brigadă, spre deosebire de cea anterioară, va funcționa oficial. Armata a pus deja la dispoziția noii unități de luptă elicoptere și avioane de transport pentru a putea pătrunde noaptea în Coreea de Nord. Astfel, forțele speciale, cunoscute sub numele de Spartan 3000, pot efectua raiduri în teritoriul inamic.Rareori se întâmplă ca un guvern să anunțe o strategie de asasinare a unui șef de stat și lideri apropiați ai acestuia, dar Coreea de Sud dorește pentru început să sperie liderii din Nord ca o consecință a dezvoltării în continuare a arsenalului nuclear.În același timp, poziția din ce în ce mai agresivă a Sudului este menită să ajute la împingerea Coreei de Nord în acceptarea ofertei președintelui Moon Jae-in. Și anume o soluție diplomatică pentru detensionarea situației din regiune.Măsurile ridică însă întrebări: Coreea de Sud și Statele Unite, cel mai important aliat al său, sunt capabile să pună bazele unui plan pentru a-i ucide sau a-i incapacita pe Kim Jong-un și apropiații săi?„Ar fi americanii interesați să intervină într-un război în peninsulă dacă orașul Seattle ar fi amenințat iminent de o rachetă nucleară nord-coreeană?”, se întreabă un analist militar de la Universitatea Kookmin din Seul.Ca urmare a acestor temeri, Coreea de Sud a introdus acum trei programe militare printre care se numără și inițiativa „Massive Punishment and Retaliation” (Pedepsire masivă și represalii), care include „unitatea de decapitare”.Pentru a susține acest program, Seulul va lansa pe orbită, în cel mai scurt timp, mai mulți salteliți de observare și cercetare. Coreea de Sud încearcă astfel să supravegheze mai multe districte din Coreea de Nord și să identifice locațiile în care s-ar putea ascunde Kim Jong-un și apropiații săi.