"Coreea de Nord poate testa în orice moment o rachetă balistică intercontinentală"

Ştire online publicată Marţi, 10 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Coreea de Nord a anunțat faptul că poate testa o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) în orice moment și din orice loc stabilit de liderul său Kim Jong-Un, transmite Reuters. În prima zi a acestui an, liderul de la Phenian decla-rase că țara sa, cu capacități nucleare, este pe punctul de a lansa o ICBM.„ICBM va fi lansată în orice moment și din orice loc decise de comandamentul suprem al Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, denumirea oficială a Coreii de Nord)”, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe nord-coreean, pentru agenția de presă KCNA.O rachetă balistică intercontinentală are o rază de acțiune minimă de circa 5.500 de kilometri, dar unele rachete de acest tip sunt proiectate să parcurgă chiar 10.000 de kilometri. SUA se află la circa 9.000 de kilometri de Coreea de Nord.Potrivit ministrului apărării american Ashton Carter, citat de Reuters și Kyodo, capacitățile nucleare militare ale Coreii de Nord constituie o „amenințare gravă” la adresa Statelor Unite, care sunt pregătite să doboare orice rachetă nord-coreeană.„Pur și simplu vom doborî aceste rachete... dacă ele ar fi amenințătoare, adică dacă s-ar îndrepta spre teritoriul nostru sau spre teritoriul prietenilor și aliaților noștri”, a spus Carter în cadrul emisiunii „Meet the Press” difuzate de canalul de televiziune NBC.La rândul său, Ministerul Apărării sud-coreean, prin purtătorul său de cuvânt Moon Sang-Gyun, a calificat anunțul Coreii de Nord drept o „provocare” și a declarat că Phenianul va fi supus unor sancțiuni dure dacă va fi lansată o ICBM.Regimul condus de Kim Jong-Un a desfășurat două teste nucleare și a testat peste 20 de rachete balistice anul trecut, sfidând rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU.