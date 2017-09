Coreea de Nord condamnă la moarte patru jurnalişti sud-coreeni

Coreea de Nord condamnă la moarte patru jurnaliști sud-coreeni

Ştire online publicată Joi, 31 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Coreea de Nord a condamnat la moarte patru jurnaliști sud-coreeni pentru că au publicat o critică la adresa unei cărți, pe care regimul de la Phenian o consider insultătoare, relatează AFP.Chosun Ilbo și Dong-A Ilbo, două ziare conservatoare, au criticat ediția coreeană a North Korea Confidential, o carte scrisă de doi jurnaliști britanici stabiliți la Seul, publicată inițial în 2015.Această carte descrie rolul tot mai mare jucat de economia de piață în viața de zi cu zi a nord-coreenilor, unde serialele de televiziune sud-coreene circulă „pe sub mână” și unde sunt copiate moda și stilurile de coafură de la Seul. Cei care sunt prinși în posesia unor DVD-uri sau stickuri USB cu seriale sud-coreene pot să scape cu mită, afirmă autorii.Versiunea coreeană a cărții a fost redenumită „Republica capitalistă Coreea” - un joc de cuvinte referitor la numele oficial al țării, Republica Populară Democrată a Coreei. Pe coperta țării este înlocuită steaua din stema statului cu simbolul dolarului.Publicând critica, ziarele „au comis infracțiunea hidoasă de a insulta demnitatea” Coreei de Nord, în cadrul unei „campanii de defăimare sordidă”, a decis Curtea Centrală de la Phenian.În consecință, câte un jurnalist de la fiecare publicație și președinții companiilor care dețin ziarele au fost condamnați la pedeapsa capitală.„Infractorii nu au drept să facă apel, iar execuția va fi desfășurată oriunde, oricând, fără alte forme de proces”, a adăugat instanța.Presa nord-coreeană nu menționează nicio sentință în cazul autorilor cărții: fostul corespondent The Economist Daniel Tudor și James Pearson, care lucrează pentru agenția Reuters.Sursa: News.ro