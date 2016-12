Copil de 14 ani, împuşcat mortal

Copil de 14 ani, împușcat mortal

Un băiat în vârstă de 14 ani a fost împușcat mortal, vineri, într-un incident produs în orașul american New York, doi suspecți fiind dați în urmărire, anunță autoritățile americane, citate de The New York Times.Incidentul armat a avut loc în zona Sheridan, situată în cartierul new-yorkez Bronx.Doi indivizi de culoare au tras focuri de armă, omorând un băiat de 14 ani. Poliția a precizat că victima a avut trei răni de gloanțe în abdomen și una în cap, scrie realitatea.net.