Copiii noştri - soldaţi cu raniţe în spate

Copiii noștri - soldați cu ranițe în spate

Într-o zi obișnuită de școală, un elev al claselor primare cară în spate, în ghiozdanele frumos colorate, cam 1 kg de materiale pentru fiecare materie. Cărți, caiete - clasă și teme, auxiliare - pentru fiecare manual în parte, la orice materie, vocabulare. Dacă mai are și lectura în ziua respectivă, asta înseamnă, în plus la cele enumerate, o antologie de texte literare care nu are mai puțin de 300 de file, plus caietul de lecturi. Dacă este ziua de abilități practice și de științe ale naturii - puse în aceeași zi - asta înseamnă, în plus: bloc de desen, manuale (nu mai e ca pe vremea noastră, acum există manual și caiet special inclusiv pentru materiile cărora noi le spuneam simplu de lucru manual), pensule, acuarele, borcan, cârpe, ziare sau alte hârtii pentru a proteja banca. Plus portofolii cu desene sau cu lucrările făcute din hârtie glasé sau creponată. Plus o gentuță specială, în care se pun materiale diverse pentru joaca de-a îndemânarea - conuri de brad, castane, frunze uscate, hârtii, cartoane, foarfece. Iar în ziua de educație fizică, obligatoriu încă un rucsac cu echipamentul sportiv și adidași de schimb, ca să nu se murdărească sala de sport. Nu cred că am omis ceva - așa arată ghiozdanul unei elev al claselor primare, dacă se face abstracție de pachețelul aferent și sticla cu apă. „De ce nu se fac manuale complete? Pentru ce atâtea auxiliare?” Părinții sunt revoltați, copiii nu își dau seama de riscurile la care se expun, iar învățătorii ridică din umeri: „În primul rând, toată această maculatură se datorează programei școlare. Pentru fiecare materie, ministerul a aprobat manuale cu materiale auxiliare eferente”, ne-a declarat o învățătoare de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”. Un colegiu unde lucrurile se complică în cazul micuților, deoarece aceștia cară zilnic, pe lângă ghiozdanul burdușit, și instrumentele muzicale. „Un chin! În fiecare seară o ajut să își facă ghiozdanul și mai scot din cărți, însă ea mă ceartă pentru că doamna le vrea pe toate la oră“, ne-a declarat o mămică a unei eleve de clasa a II-a, de la „Regina Maria”. La Școala nr. 24, ieri dimineață, cu puțin înainte de ora 8, un grup de părinți își ajută copiii până în clasă. „Azi are sportul și trebuie să care plasa cu treningul, deoarece doamna nu le dă voie să vină la școală gata echipați”, ne-a spus o bunică. „Eu chiar nu înțeleg rostul a două caiete speciale la un manual. De ce nu se fac manuale complete“, sare revoltată o altă mămică auzind subiectul dezbătut pe holul școlii. Răspunsul la întrebare ni l-a oferit o învățătoare de la aceeași școală: „Manualele sunt licitate de Ministerul Educației, iar editurile vin cu oferte de prețuri mai mici, pentru a câștiga licitația, însă costurile nu acoperă hârtia și tipografia. Iar aceste manuale, care sunt puse la dispoziția elevilor gratuit, mai au câteva caiete care nu mai sunt gratuite, ci le plătește părintele. Editura câștigă pe caiete ce pierde pe manuale”. La liceu, un simplu caiet, în rest aparate electronice de tocat timpul la ore Am aflat că există un Ordin al Ministerului Sănătății emis în urmă cu aproape zece ani, conform căruia ghiozdanul unui școlar din ciclu primar nu trebuie să fie mai greu de două kilograme și jumătate. „Basme!”, spun la unison părinții și învățătorii. Și explicația este simplă - este un ordin al unui minister al Sănătății care nu știe ce se întâmplă în ograda Educației, unde material este supraîncărcată și alambicată. Mergând pe acest fir, am întrebat la Inspectoratul Școlar Județean Constanța de ordinul Ministerului Sănătății, act care nu există în niciun compartiment. Am zis că poate prin școli o fi vreunul. Nici vorbă! La nivelul școlilor, cadrele didactice se chinuie cu materia încărcată și manualele stabilite de minister și băgate pe gât apoi elevilor. Dar există soluții pentru eliberarea ghiozdanului? Deocamdată, nu s-au găsit soluții pentru aceste probleme, pentru ca elevii de vârste mici nu-și pot lăsa o parte din manuale la școală, în dulapuri, întrucât au de făcut teme după ele. Discrepanța este foarte mare, însă, la clasele de liceu, unde elevii merg la școală cu mâna-n buzunare ori, cel mult, cu un caiet studențesc sub braț. Ieri dimineață, în timp ce elevi din clasele primare treceau prin fața Telecom cu ghiozdane voluminoase, un grup de adolescenți sosea la școală cu câte un simplu caiet făcut sul. Radu este elev în clasa a XI-a și mi-a spus că are tot ce îi trebuie la el - un pix, un caiet pentru toate materiile. În rest, atârnă greu în buzunare aparatura electronică de ultimă generație - IPod, telefon mobil, ca să treacă timpul la ore. Atenție și la poziția incorectă din bancă! "Un elev la clasele primare ar trebui să care maxim 5 kg. Și aș dori să se înțeleagă foarte bine sensul cuvântului maxim. Greutatea maximă pe care o poate duce un școlar nu trebuie să depășească 10 la sută din greutatea sa corporală. Spre exemplu, un copil cu o greutate de 20 de kilograme nu trebuie supraîncărcat cu mai mult de 2 kilograme. De asemenea, este bine să se opteze pentru ghiozdanele care se poartă pe spate și care echilibrează greutatea pe ambele părți ale spatelui decât pentru ghiozdanele de mână, care pot deforma coloana. Eu însă îmi exprim nemulțumirea și față de modul în care învățătorii lasă copiii să se deformeze în bancă. Ei trebuie mereu corectați, deoarece au tendința să stea cocoșați sau într-un cot, total greșit" - dr. Aurel Prună, chirurg pediatru Potrivit ultimului raport al Autorității de Sănătate Publică, deformările coloanei sunt afecțiuni situate pe locul al doilea în lista bolilor de care suferă școlarii, după cele oculare.