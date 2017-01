Copiii află că au zi de naştere

La centrul de primire urgență

Copiii află că au zi de naștere

În curtea interioară a Centrului de primire în regim de urgență, un copil s-a apropiat timid de mine și mi-a spus: „Eu nu mai vreau să merg acasă pentru că mama mă bate”. Nu cred să fi avut mai mult de patru anișori. Se jucau cu toții, alergau, erau zglobii, comunicativi. Mă așteptam să fie timizi, dar nu, ei veneau, mă mângâiau, îmi zâmbeau și mă întrebau dacă eu sunt „noua doamnă“. În clipele acelea aș fi dat orice să fiu „doamna“. Copiii ajung în Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat în urma unui apel la 931. Cei care sună să anunțe abuzul sunt vecinii sau rudele. „Avem o echipă mobilă care merge la fața locului și evaluează cazul și, dacă se constată că este abuzat și exploatat, este luat la centru”, a declarat Daniela Paris, psiholog în cadrul unității. Reprezentanții centrului ne-au spus că multe dintre apeluri sunt doar alarme false și că este necesară deplasarea pe teren pentru a se constata dacă integritatea copilului este pusă în pericol sau nu. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului dispune aducerea copilului la Centru de primire în regim de urgență. Imediat ce este adus, micuțul este consiliat și ajutat să se abiliteze. „Este consiliată și familia în paralel cu abuzatul. În funcție de evoluția lucrurilor, prin tatonare se menține legătura dintre familie și copil”, ne explică dr. Gani Giulsien, șeful centrului. Toți copiii își serbează ziua de naștere Pentru realizarea activităților, Centrul este dotat cu o cameră multifuncțională, unde micuții au dulăpioare, televizoare, cărți, reviste, casete audio, jocuri și jucării. Tot aici micuții mănâncă. Infirmeria, cele trei dormitoare și două grupuri sanitare sunt puse la dispoziția copiilor. Centrul dispune de un bloc alimentar, cu bucătărie proprie. „Ne place mâncarea doamnei”, ne mărturisește un copil. Aici se pregătesc torturile pentru aniversări. Potrivit psihologului, „Mulți dintre copii nu și-au serbat niciodată ziua de naștere. Un copil ne spunea că nu și-a serbat niciodată ziua pentru că mama lui i-a spus că nu are zi de naștere”. O altă poveste șocantă a fost aceea a unei fetițe care nu a gustat din tort pentru că nu știa ce este. „La scurt timp a fost ziua ei de naștere și nu știa cum să reacționeze”, povestește Gani Giulsien. De atâtea emoții, copilul a plâns. Mulți dintre copii preșcolari învață abia la centru să folosească tacâmuri, majoritatea mâncând din farfurie cu mâna. Un puști din centru este atât de prietenos, încât îi place să mănânce din aceeași farfurie cu prietenii lui. Doar că mănâncă din a lor și o dă deoparte pe a lui. Dormitoarele sunt dotate cu pătuțuri, noptiere, măsuțe. Cazarea se face în funcție de categoriile de copii după sex, vârstă, pregătire școlară, comportament. Activitățile ocupaționale sunt multiple în centru. Copiii învață lucruri care pentru noi sunt absolut firești Lucrurile care nouă ni se par firești, pentru ei sunt situații inedite. Pe lângă activitățile zilnice, ei merg la instituții publice, de exemplu la poștă, unde învață să trimită o scrisoare sau învață să se urce în autobuz. Potrivit psihologului „au fost foarte surprinși când i-am dus la Tomis și au văzut scările rulante. Nu mai văzuseră niciodată”. Aceeași reacție au avut-o când au fost în tabără și au văzut telescaunul. Aici sunt învățați să se spele, să folosească tacâmuri, să socializeze. „Părinții abuzatori, care se folosesc de copil, de regulă, nu mai iau copilul acasă”, ne spune Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al instituției. Marea majoritate a copiilor care ajung la centru nu au frecventat niciodată cursurile școlare. Ei sunt înregistrați la „A doua șansă”, la Școala nr. 27, dar înainte sunt evaluate cunoștințele lor în vederea restabilirii legăturilor cu școala. Drepturile părintești sunt suspendate Fiecare copil care ajunge la acest centru este dat în custodia unui manager. Pentru fiecare caz în parte se instituie o echipă formată din educator, asistent medical, psi-holog, asistent medical. Copilului i se asigură un mediu primitor, fiind încurajat să-si exprime sentimentele legate de separarea față de părinți, de situația lui familială și școlară. Dacă reintegrarea nu este posibilă, se dispune trimiterea copilului la un centru național sau se încearcă integrarea în familia lărgită. Centrul de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat și exploatat este un centru de tranziție. Psihologul este cel care stabilește dacă adultul este consiliat suficient, astfel încât micuțul să fie adus acasă. „Dacă pulsul între copil și adult este bun, atunci se constituie o echipă pentru a stabili ce este mai bine pentru copil. Cazul este analizat la nivel de direcție”, ne explică Daniela Paris. În perioada în care copilul este la centru drepturile părintești sunt suspendate. Pe perioada șederii în centru alocația se suspendă, în schimb fiecare copil primește bani de buzunar. Micuții stau în instituția de ocrotire a copilului o lună, dar perioada se poate prelungi până la șase săptămâni. Aici întreaga echipă lucrează la restabilirea legăturii părinte-copil. „Instanța poate decădea din drepturi sau nu părintele, în funcție de dosarul care se prezintă. Acest dosar îl facem noi”, precizează șeful centrului. Copiii spun centrului „casa mea” Întreaga activitate a copiilor se desfășoară sub supravegherea permanentă a personalului centrului. Aici copiii leagă prietenii, fac schimb de obiecte și se ajută reciproc. O poveste impresionantă este cea a unui copil care, ca semn al prieteniei i-a oferit altuia o brățară de care nu se despărțea nici la baie. La Centru sunt acum 16 copii, cel mai mare are 15 ani și cel mai mic are trei anișori. „Am pornit pe acest proiect cu micuți între doi și patru ani. Dar, pentru că au venit frați, nu i-am putut separa. Așa ne-am lărgit activitatea”, a declarat psihologul. La centru sunt aduși copii din toate mediile sociale. Nu este vorba doar de abuzul fizic, ci și de cel verbal, emoțional, afectiv. Pentru că părintele muncește mult, are tendința de a-l repezi pe copil. Sintagma „Hai mai repede că mă grăbesc” este o formă de abuz emoțional. Centrul este deschis din februarie 2005.