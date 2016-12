Copii torturaţi în detenţie, măcelăriţi în masacre şi folosiţi ca scuturi umane

Tragedie în Siria

Copii torturați în detenție, măcelăriți în masacre și folosiți ca scuturi umane

Ştire online publicată Miercuri, 13 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Copiii din Siria sunt torturați în detenție, măcelăriți în masacre și folosiți ca scuturi umane, se arată într-un raport al reprezentantului special al ONU pentru Copii și Conflicte Armate.Radhika Coomaraswamy a declarat, pentru BBC, că echipa ei s-a întors din Siria cu infor-mații „îngrozitoare”, adăugând că nu a mai văzut o situație similară în care copiii nu numai că nu sunt protejați, ci chiar sunt ținte în conflict.„Mulți foști militari vorbesc despre atacuri în zonele civile, despre copii, copii mici uciși și mutilați”, a declarat ea. „Avem, de asemenea, mărturii și am văzut copii care au fost torturați și care poartă urmele torturii. Am auzit de copii puși pe tancuri și folosiți ca scuturi umane pentru ca tancurile să nu fie atacate, iar acest lucru ni l-au povestit unii copii”, a explicat Radhika Coomaraswamy.Reprezentantul special al ONU pentru Copii și Conflicte Armate a criticat și Armata Siriană Liberă, pentru că a pus copiii în pericol.„Pentru prima dată, am auzit de copii recrutați de Armata Siriană Liberă pentru slujbe medicale, dar tot pe linia frontului”, a adăugat oficialul ONU.Coomaraswamy a declarat că suferințele suportate de copii în Siria sunt neobișnuite chiar și pentru un conflict.„Suntem cu adevărat șocați. Uciderea și mutilarea copiilor în schimburi de focuri este un lucru cu care ne confruntăm în multe conflicte, dar această tortură a copiilor în detenție, copii cu vârste mai mici de zece ani, este ceva extraordinar, ceva ce nu am văzut în alte locuri”, a continuat ea.Reprezentantul ONU susține că în masacrele recente au fost executați copii sub zece ani, adăugând: „Astfel de lucruri nu le vedem în altă parte”.v v vCel puțin 14.115 persoane, majoritatea civili, au fost ucise în Siria în violențele izbucnite în martie 2011, susține Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).Cel puțin 9.862 de civili, 3.470 de militari și 783 de dezertori au murit în confruntările din Siria.Violențele par să se fi intensificat în Siria, în pofida prezenței celor 300 de observatori ONU care au rolul monitorizării implementării acordului de încetare a focului intrat în vigoare pe 12 aprilie.