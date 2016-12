Contul de e-mail al şefului CIA, spart de un hacker

Contul de e-mail al șefului CIA, spart de un hacker

Marţi, 20 Octombrie 2015

Un hacker care se prezintă a fi un adolescent american afirmă că ar fi spart căsuța poștală personală a directorului CIA, John Brennan, și ar fi accesat informații sensibile, potrivit cotidianului New York Post, citat marți de AFP.Hacker-ul asigură că a comis atacul în semn de protest împotriva politicii externe americane și în sprijinul palestinienilor , scriind 'FreePalestine, FreeGaza' în mesajul lui.În plus față de contul personal al lui John Brennan, piratul informatic afirmă că l-a luat drept țintă și pe ministrul american al securității interne, Jeh Johnson, reușind să-i asculte mesajele vocale înregistrate de pe mobil.'Cunoaștem articolul din presă, totuși nu facem vreodată comentarii despre securitatea personală a ministrului', a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Ministerului Securității Interne.CIA a indicat ziarului New York Post că 'a adus problema la cunoștința autorităților pertinente'.FBI și serviciile secrete anchetează cazul, potrivit CNN. Piratul informatic a declarat că i-a telefonat el însuși șefului comunității americane de informații și i-a comunicat numărul său de asigurare socială, probându-i astfel că are acces la această informație personală. 'El a așteptat puțin, iar apoi a închis', a declarat hacker-ul pentru New York Post, scrie Agerpres.