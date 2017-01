Contractele pentru construcţia autostrăzii Cernavodă – Constanţa au fost semnate

Contractele pentru construcția autostrăzii Cernavodă – Constanța au fost semnate

Ieri, la sediul Ministerului Transporturilor, au fost semnate contractele pentru construcția tronsoanelor de autostradă Cernavodă-Medgidia și Medgidia-Constanța. „Astăzi, am semnat contractele pentru realizarea celor două tronsoane. De această dată, am încercat să schimbăm modul în care au fost gândite aceste contracte, pentru a ne asigura că avem la îndemână o serie întreagă de pârghii pentru ca totul să se respecte așa cum a fost prevăzut în contract. La ora actuală, avem posibilitatea să reziliem contractul fără ca cealaltă parte să poată să ne dea în judecată și să lungească aceste proceduri. Sunt stipulate clar condiții în care noi putem să reziliem unilateral. Constructorii trebuie să-și respecte termenele, să mențină prețul prevăzut în contract și să realizeze lucrări de calitate, iar noi trebuie să ne respectăm partea noastră de contract: să expropriem la timp și să plătim la timp etapele de lucrări. Sperăm ca în acest mod, dacă fiecare parte respectă termenii contractului, să reușim să realizăm lucrări de calitate, care să se finalizeze la termenul și prețul stabilit în contract. De asemenea, știți că până acum, niciodată, pe niciun contract nu s-au respectat nici termenele, nici condițiile de la locul șantierului, dar mai ales nu s-au respectat termenele de finalizare. Din acest motiv, am prevăzut în contracte și o serie de penalități pentru cazul în care constructorii nu-și respectă obligațiile contractuale. Acestea pot fi - în funcție de situație - în valoare de 0,005% pe zi din valoarea contractului sau 50.000 lei. În cazul în care, în urma penalizărilor nu se remediază problemele, există posibilitatea rezilierii unilaterale a contractului, urmând să se organizeze altă licitație. Dorința noastră nu este să reziliem contracte, ci să ne asigurăm că se vor respecta condițiile contractuale” - a declarat ministrul Radu Berceanu.