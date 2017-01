Iorguș răspunde la acuzațiile primarului PSD de Mangalia

Contractele de 5 bani pe metru pătrat ale lui Tusac

Democrat-liberalul Zanfir Iorguș a anunțat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că îl va acționa în instanță pe primarul PSD Claudiu Tusac „pentru insultă și calomnie” și că, de asemenea, îi va cere daune morale. Concret, Iorguș îl acuză pe edilul pesedist că, atunci când a ridicat, în cadrul conferinței de presă de luni, „o conferință dominată de minciuni, calomnii, pâine și circ”, problema contractelor încheiate, la prețuri derizorii, între Primăria Mangalia și agenții economici, „a uitat să-și treacă pe listă și firmele lui”. În acest sens, Iorguș a precizat: „Mă văd nevoit să reacționez pentru că și firmele lui au beneficiat de aceleași condiții pe care Consiliul Local Mangalia le-a oferit, în diverse etape, agenților economici. Tusac a uitat să spună că toate contractele de asociere sunt atributul strict al CL. Primarul nu are, potrivit Legii 215, atribuția de a încheia astfel de contracte”, a menționat candidatul PD-L la un mandat de deputat pe colegiul cu numărul 5. Fostul edil pedelist al Mangaliei a exemplificat, la propriu, ca o replică ironică la declarațiile lui Cladiu Tusac de la începutul acestei săptămâni, cu o pâine, „cât anume reprezintă contractul dintre firma lui Tusac și Primărie” și anume „exact cât o felie de pâine!”. „Contractul de cesiune pentru terenul de 8.000 metri pătrați de pe cordonul Saturn-Olimp prevedea închirierea cu 5 bani pe metru pătrat pe an. Astfel, dacă folosim aceeași formulă pe care au mers «experții» lui Tusac, ajungem la «fabuloasa sumă» de 432 miliarde lei vechi”, a explicat pedelistul. El a citat, vizavi de comentariile primarului Tusac, și arhicunoscutul proverb potrivit căruia „Hoțul strigă uite, hoții!”. În același timp, însă, Iorguș nu s-a sfiit să-l critice pe actualul șef al administrației publice locale și din punct de vedere al unei așa numite „griji” pe care acesta din urmă „o arată față de păduri, parcuri și locuințele ieftine”. Prefectul e solicitat pentru a „stopa abuzurile marca PSD” Zanfir Iorguș a explicat, în cadrul aceluiași eveniment de ieri, și că „de când s-a instalat la putere, Tusac nu a avut altă preocupare decât aceea de a exercita presiuni și de a intimida angajații din Primărie și agenții economici”. Din acest punct de vedere, aspirantul la un fotoliu de deputat a anunțat că a înaintat prefectului Dănuț Culețu o scrisoare deschisă prin care îi solicită acestuia „să trimită urgent o echipă la Primăria Mangalia pentru a stopa abuzurile echipei PSD -Tusac”. Democrat-liberalul a dat exemplul unei „note informative” pe care aproximativ 100 de funcționari din cadrul actualei administrații publice locale ar fi obligați să o semneze zilnic. „Iată că la 18 ani de la revoluție încă se merge pe sistemul de lucru cu amenințări și teroare. Lucru serios, securitatea nu lucrează așa… oricum”, a mai afirmat, insinuant, fostul primar PD-L. El a arătat, de altfel, și o notă informativă semnată de un „consilier responsabil de școli” din Mangalia, notă care are număr de înregistrare și care, totodată, poartă o ștampilă a Primăriei. Nu în ultimul rând, Zanfir Iorguș a criticat dur și faptul că, „din cauza dezinteresului lui Tusac, Mangalia e la un pas de a pierde fonduri europene importante”. El a dat aici exemplul „noii clădiri a Școlii numărul 5, extinderea căminului de bătrâni din localitate, precum și modernizarea Portului Turistic”, proiecte care riscă să piardă finanțarea externă.