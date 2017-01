Contestatarii alegerilor din Eforie continuă lupta în instanţă cu autorităţile

La cinci luni de la scrutin

Contestatarii alegerilor din Eforie continuă lupta în instanță cu autoritățile

Nouă contestatari din Eforie au luat ieri cu asalt Parchetul constănțean pentru a-și căuta dreptatea. Ei cer de câteva luni bune anularea alegerilor locale din 15 iunie și repetarea lor pentru funcția de primar al localității Eforie. Ali Mefchiure susține că imediat după alegeri a făcut un protest public prin care atrăgea atenția asupra neregulilor în procesul de organizare și desfășurare a alegerilor locale. „Noi am fost furați, mințiți, iar drepturile noastre democratice, încălcate. Noi nu am avut o alegere liberă și corectă. Voturile au fost furate de către candidatul PSD, Ovidiu Brăiloiu”, susține ea. Ali Mefchiure a mai spus că a trimis adrese inclusiv către Consiliul Uniunii Europene (20 iunie) și către Parlamentul European (25 iunie), dar instituțiile nu sunt abilitate să intervină în procesul de organizare și de derulare a alegerilor naționale sau locale. În acest moment, există un dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța în urma plângerilor formulate atât de către Partidul Democrat - Liberal, cât și de către Ali Mefchiure. „Noi solicităm acum dreptul de a face copii după toate listele electorale de la toate secțiile de votare din Eforie Sud și Nord și toate procesele verbale. Însă nu vor să soluționeze această cerere. Se ascunde adevărul până în dinți”, a mai afirmat femeia. Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, Adina Florea, a primit-o ieri în audiență pe reprezentanta celor nouă protestatari în vederea clarificării problemei. „Am luat cunoștință de cererea de probatoriu și i-am explicat lui Ali Mefchiure că cererea a fost trimisă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, care este în măsură să o soluționeze“, a explicat prim-procurorul. „Stăm ca cerșetorii la ușa Parchetului. Este dreptul nostru. Nimeni nu vrea să ne aprobe cererea. Se eschivează unul și altul și nimeni nu ne soluționează cererea”, s-a plâns Mefchiure. „Nu a fost cinstită votarea”, este de părere și Adrian Comoli, un alt manifestant în vârstă de 71 ani care a protestat cinci zile în fața Prefecturii, în luna august. El a stat în greva foamei pentru cinci zile, în speranța că va putea găsi înțelegere și situația alegerilor din Eforie se va clarifica. În plus, Ali Mefchiure a mai precizat că a făcut o cerere de recuzare a organelor de poliție Eforie, care a fost trimisă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța în vederea soluționării. Ultimul răspuns primit din partea instituției constă într-o rezoluție a prim-procurorului Parchetului, Gigi Valentin Ștefan, și datează din 20 octombrie. Prin rezoluția înregistrată la data de 4 august 2008 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța în dosarul 7171/P/2008, „s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauză sub aspectul comiterii infracțiunilor prevăzute de art. 2107, art. 109 și art. 110 din Legea 67/2004, întrucât faptele nu sunt prevăzute de legea penală. Împotriva soluției, au formulat plângeri PDL, Organizația Județeană, și Ali Mefchiure, la data de 08.09.2008, respectiv 01.08.2008, ambele părți contestând soluția sub aspectul temeiniciei”. Parchetul a dispus admiterea plângerilor și trimiterea dosarului la Poliția Orașului Eforie în vederea efectuării de cercetări, organ recuzat de către Mefchiure.