Contaminare biologică la intrarea în Portul Constanţa

Simulare

Contaminare biologică la intrarea în Portul Constanța

Alertă la intrarea în Portul Constanța - ieri, medicii și autoritățile sanitare au simulat o situație de contaminare biologică. Reprezentanții Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța (ASJ) spun că astfel de exerciții sunt necesare. Riscul apariției unor boli foarte contagioase, ca febra hemoragică sau malaria, este mai mare la Constanța decât în alte zone ale țării, având în vedere deschiderea la mare. O femeie ia masa la restaurantul „Vraja Mării”. Brusc, i se face rău, începe să verse sânge, scapă din mână un recipient cu o substanță necunoscută, iar în câteva secunde își pierde cunoștința. Personalul din incinta unității se alarmează și apelează serviciul 112. O femeie este suspectă de o boală foarte contagioasă În câteva secunde, la fața locului sosește un echipaj al serviciului Județean de Ambulanță, care acordă primul ajutor pacientei. Sosesc și medicii de la Laboratorul de Microbiologie din cadrul Autorității de Sănătate Publică pentru a izola zona și a preleva probele din recipientul aruncat de femeie. Toți poartă costume speciale, pentru că este vorba despre o situație de risc biologic major. În zonă se instituie carantina. Nimeni nu mai are voie să intre în restaurant. Autoritățile sanitare sunt în alertă. Oamenii aflați în zonă, la plimbare pe faleză, par surprinși. Unii nu înțeleg ce se întâmplă, alții sunt speriați. Cei care au aparate de fotografiat se grăbesc să imortalizeze momentul, chiar dacă nu înțeleg ce se întâmplă. Pacienta este transportată rapid la Spitalul Clinic de Boli infecțioase. Este suspectă de o boală extrem de contagioasă, așa că se iau toate măsurile de precauție. Bolnava vine din Africa Bolnava este transportată în câteva minute la Urgența unității medicale, la compartimentul de boli contagioase, unde este preluată imediat de personalul de serviciu pentru a-i acorda îngrijirile medicale. Medicii sunt avertizați vizavi de riscul major și li se explică contextul. Pacienta a eliminat sânge, este anemică, are febră, o erupție facială, este inconștientă. În cele din urmă, medicii reușesc să discute cu femeia. Spune că vine din Africa și că se află de patru zile la Constanța. I se prelevează probe pentru analize, se fac ecografii, i se montează masca de oxigen. Medicii spun că este posibil ca pacienta să aibă febră hemoragică, o boală extrem de contagioasă și cu un risc crescut de mortalitate. Este izolată într-un salon special. Medicii trebuie să afle dacă și alte persoane au intrat în contact cu pacienta. Situația este destul de gravă, pentru că boala se răspândește rapid. Probele prelevate vor fi trimise la Institutul Cantacuzino, din București. Pacienta rămâne sub atenta supraveghere a cadrelor medicale de la Spitalul de Boli Infecțioase. Simularea ia sfârșit. Prima acțiune de acest gen organizată la Constanța Reprezentanții ASPJ au vrut să verifice cum se poate acționa în cazul unei situații de acest gen. Instituția a achiziționat, încă de anul trecut, zece echipamente pentru o situație de risc biologic. Simularea a fost însoțită și de câteva stângăcii, dar organizatorii le pun pe seama faptului că este prima acțiune de acest gen organizată la Constanța. Din păcate, la simulare nu au participat și celelalte instituții care ar trebui să acționeze în cazul unei astfel de situații de risc major. Autoritățile s-au declarat mulțumite de cum a decurs exercițiul, dar au precizat că este loc și de mai bine. „Noi am făcut niște modificări ca să fie evidente acțiunile noastre. În mod normal, ele decurg cu o fluență mult mai mare, iar în situația în care știu că este o situație reală cei implicați au gesturi mai precise, au altă motivație. Perfect va ieși într-o situație reală”, a declarat dr. Marius Dumitru Enescu, directorul executiv al ASPJ.