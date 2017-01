Consumul moderat de vin roşu reduce riscul apariţiei cancerului pulmonar

Consumul moderat de vin roșu reduce riscul apariției cancerului pulmonar

Ştire online publicată Luni, 13 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Consumul moderat de vin roșu poate reduce riscul apariției cancerului pulmonar, în special în cazul fumătorilor și al persoanelor care au avut acest viciu, conform unui studiu realizat de cercetătorii americani, publicat în Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. Persoanele fumătoare care consumă un pahar de vin roșu zilnic sunt cu 60% mai puțin expuse riscului de a dezvolta cancer pulmonar, indică acest studiu, realizat de o echipă de cercetători coordonată de profesorul Chun Chao, de la Kaiser Permanente Southern California din Pasadena. Vinul alb nu are, însă, același efect, fapt care sugerează că protecția este oferită mai degrabă de anumite ingrediente specifice vinului roșu, precum rezveratrolul și flavonoizii, și nu de stilul de viață sănătos asociat consumului regulat de vin, au declarat cercetătorii. La studiu au participat 84.170 de bărbați, cu vârstele cuprinse între 45 și 69 de ani. Pe perioada studiului, efectuat între anii 2000 și 2006, 210 dintre aceste persoane au fost diagnosticate cu cancer pulmonar. După ce au luat în calcul influența vârstei, a nivelului de educație, a veniturilor, a expunerii la fumatul pasiv, a greutății corporale și a altor factori relevanți, cercetătorii americani au descoperit că riscul apariției cancerului pulmonar a scăzut simțitor în urma consumului regulat de vin roșu, cu un procent de 2% pentru fiecare pahar din această băutură consumat în plus într-o lună. Niciun alt tip de băutură alcoolică, inclusiv vinul alb, nu a putut fi asociat cu scăderea riscului de apariție a cancerului pulmonar. Pentru fumătorii înveterați, scăderea este și mai spectaculoasă, cu un procent de 4% pentru fiecare pahar de vin suplimentar băut într-o lună. Studiul a relevat și faptul că persoanele care consumă vin au un stil de viață mai sănătos, un nivel de educație mai înalt și venituri mai mari decât oamenii care nu consumă vin.