Constructorii se cred cu două etaje deasupra legii

r Pe bulevardul Mamaia s-a ridicat un imobil de șapte etaje, deși autorizația prevedea maxim cinci-șase nivele, spre disperarea vecinilor care nu mai au lumină r Inspecția de Stat în Construcții a oprit lucrarea și a aplicat o sancțiune în valoare de 6.000 lei Inspectoratul de Stat în Construcții Constanța a dispus oprirea lucrărilor de construcție la un imobil de pe bulevardul Mamaia, nr. 181 bis. Totodată, beneficiarul autorizației de construire, SC Bemosa COM SRL, a fost sancționat în conformitate cu Legea 50/1991 cu suma de 6.000 lei pentru nerespectarea autorizației de construire. SC Bemosa COM SRL cu sediul în comuna Topolog, județul Tulcea, a primit autorizație de construire de la primăria Constanța nr. 2397/ 11.12.2007 pentru un imobil compus din demisol, parter, mezanin, cinci-șase etaje. Inspectorul șef teritorial al Inspectoratului Teritorial în Construcții Sud Est, Istvan Molnar, ne-a spus că, în urma unui control efectuat la începutul lunii august, s-a descoperit că s-au executat șapte etaje. „S-a dispus oprirea lucrărilor de construcții și intrarea în legalitate prin conformarea lucrărilor de execuție la prevederile proiectului autorizat”, se arată într-un răspuns primit de la Inspectoratul de Stat în Construcții. Inclusiv în proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - construcție și imobil locuințe și birouri figurau tot șase etaje. Conform declarațiilor inspectorilor, primăria Constanța are obligația de a organiza și exercita controlul privind respectarea disciplinei în urbanism, fiind sesizată în acest sens. Numai că proprietarii imobilelor învecinate reclamă faptul că imobilul a ajuns deja la etajul opt și că „Inspectoratul nu mai avea ce să le facă”, se plânge un vecin. El reclamă faptul că un etaj în plus înseamnă mult pentru un imobil care se învecinează cu o gospodărie. „Ne-a luat tot soarele”, spune reclamantul. El spune că, în momentul în care a dorit să ceară autorizație de construire i s-a cerut să lase distanțe de cinci, respectiv trei metri față de celelalte imobile și față de alee, tocmai pentru a-i proteja pe vecini. Radu Damian, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Stat în Construcții, ne-a spus că, în cazul în care constructorul nu a respectat decizia de oprire a lucrărilor, singura soluție este plângerea penală. „În acest timp, unele intră în legalitate”, precizează Radu Damian. Hristu Șamata, reprezentantul SC Bemosa Com SRl, ne-a declarat telefonic că nu are cunoștință de aplicarea vreunei amenzi contravenționale, în situația în care organele de control susțin că procesul verbal de contravenție a fost înaintat cu scrisoare recomandată. Nu este singurul caz în care nu se respectă autorizația de construire. Lucrările la imobilul care se construiește în spate la Miga au fost oprite din același motiv: nu s-a respectat autorizația de construire, clădirea înălțându-se cu două etaje ilegale. Bulevardul Mamaia a ajuns un kisch. În ultimul deceniu, s-au eliberat autorizații de construcție pe bandă rulantă fără să se țină seama de vreun stil de arhitectură, de regimul de înălțime sau dacă artera orașului mai face față traficului infernal. S-au construit sedii de bănci, spații de birouri și hoteluri fără parcări, circulația fiind strangulată în orele de vârf.