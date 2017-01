Constructorii auto din Europa merg pe siguranţă

Constructorii auto din Europa merg pe siguranță

Începând cu 2012, sistemul de siguranță ESP va fi instalat ca dotare standard pe toate vehiculele nou construite. Comisia Europeană a stabilit anul 2014 ca termen limită pentru că toți constructorii de mașini să se conformeze noilor reguli. Potrivit statisticilor oficiale ale UE, instalarea ESP ar preveni circa 4.000 de decese și 100.000 de accidentări grave, în fiecare an. Și asta pentru că în prezent, doar 50% din mașinile vândute în Europa sunt dotate cu sistemul EPS. În condiții normale de rulare, sistemul în cauză reduce cu până la 20% riscul unui accident. În condiții de carosabil umed sau înghețat, eficiența ESP ajunge la 40%. De asemenea, Comisia Europeană a decis că, din 2012, mașinile europene vor fi dotate cu pneuri cu rezistență redusă la rulare, măsura având drept scop reducerea emisiilor de CO2. Metoda este simplă și ieftină, urmând să reducă nivelul emisiilor de CO2 cu până la 7 grame/kilometru. Pe viitor, CE vrea să propună și adoptarea obligatorie a senzorilor de monitorizare a presiunii în pneuri. r ESP (Electronic Stability Program) are rolul de a asigura stabilitatea automobilelor în viraje, împiedicând derapajele prin frânarea selectivă și independentă a roților, în funcție de accelerația laterală a vehiculului și de rotația volanului. Sistemul se bazează pe mai mulți senzori care detectează diferențele de viteză de rotație între roțile față și spate precum și deplasarea șasiului în lateral față de traiectoria impusă de sistemul de direcție. Reacția ESP este de ordinul milisecundelor. Funcționarea sistemului se face simțită în virajele abordate brusc, în momentele în care traiectoria mașinii are tendința de a scăpa de sub control, în special pe suprafețele cu aderență scăzută (zăpadă, asfalt ud) – Sursa: www.wikipedia.org.