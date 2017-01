Constănţenii vor plăti scump circulaţia pe drumurile judeţene

Începând din această lună

Constănțenii vor plăti scump circulația pe drumurile județene

# Transportatorii mai au la dispoziție opt zile lucrătoare pentru a intra în posesia „autorizațiilor” care le va permite, începând cu 15 februarie, circulația în legalitate pe șoselele constănțene Până la 15 februarie, deținătorii autovehiculelor de transport marfă precum și ai celor de transport persoane cu capacitate de peste 9 locuri trebuie să achite taxa de circulație pe drumurile județene. Neachitarea taxelor cuprinse între 720 de lei și 6.300 de lei pe an, adoptate printr-o hotărâre de Consiliu Județean de anul trecut, atrage după sine amenzi de la 1.500 la 2.500 de lei. Începând de astăzi, deținătorii autovehiculelor de transport marfă precum și ai celor de transport persoane cu capacitate de peste 9 locuri vor avea la dispoziție opt zile lucrătoare pentru a achita o taxă care variază între 720 de lei și 6.300 de lei pe an pentru mașinile de transport marfă și între 2.160 și 2.880 lei pentru autovehiculele pentru transport persoane cu capacitate de peste 9 locuri. Taxa a fost instituită prin Hotărârea de Consiliu Județean nr. 223 adoptată în ședința din 13 august 2008 cu 21 de voturi pentru și 13 împotrivă și trebuie achitată de către cei care folosesc drumurile județene constănțene. Printr-un comunicat de presă transmis ieri de către purtătorul de cuvânt al CJC, Cristian Moldovanu, se menționează că „autorizațiile de circulație pe drumurile județene” vor fi eliberate, în conformitate cu prevederile hotărârii mai sus amintite, la șapte puncte de lucru ale Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri din județul Constanța. Tot în comunicatul de presă se menționează și că neachitarea taxei se sancționează cu amenzi cuprinse între 1.500 și 2.500 lei. Mai multe informații se pot obține, potrivit aceluiași comunicat de presă, de la Consiliul Județean sau de la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța (www.cjc.ro și www.rajdpct.ro). Tot pe site-ul Consiliului Județean Constanța se găsește și hotărârea care consfințește această taxă. 21 la 13… adjudecat Așa cum s-a menționat în documentele aferente hotărârii, banii obținuți din această taxă ar urma să fie folosiți pentru repararea drumurilor județene, multe dintre ele într-o stare foarte proastă. Nu e mai puțin adevărat că pentru investiții în infrastructură sunt și alte fonduri la care s-ar putea apela și mai potrivite poate pentru o perioadă caracterizată drept una de criză. La momentul adoptării hotărârii, respectiv în august 2008, consilierul PD-L Adrian Gheorghiță a avut o intervenție în plenul ședinței, atrăgând atenția asupra problemelor pe care le ridică înființarea acestei taxe, precum și a unor eventuale procese pe care consiliul le-ar putea avea cu societățile de transport. „Eu nu contest autenticitatea inițiativei județene de a repara drumurile, nu contest faptul că CJC nu are bani, nu contest faptul că ceea ce dorim să înființăm astăzi este o taxă specială. Să nu uităm faptul că Legea 571 Cod fiscal instituie reguli speciale cu privire la stabilirea taxelor speciale care trebuiesc respectate, trebuie înființat un serviciu special pentru cheltuirea acestor bani, trebuie înființat un cont special, un regulament anterior de înființare și funcționare a serviciului care urmează să cheltuiască acești bani. În calitate de membri ai consiliului județean ne vom confrunta cu atitudinea societăților comerciale foarte puternice care vor ataca această hotărâre a Consiliului Județean”, a spus atunci Gheorghiță. Schimbul de replici, în realitate mult mai dur, și motivele invocate de Gheorghiță împotriva hotărârii se găsesc tot pe site-ul consiliului județean, în procesul verbal al ședinței din 13 august 2008. Cert este că, deși hotărârea a fost votată de 21 de consilieri (întâmplător sau nu, PSD are tot 21 de reprezentanți în CJ) ea a trecut, iar începând de astăzi își urmează cursul. Principiul dominoului În contextul actualei crize care afectează deopotrivă persoanele juridice cât și persoanele fizice, noua corvoadă financiară impusă de consiliul județean nu se va resimți însă numai în rândul agenților economici. Aplicarea taxei se va regăsi cel mai probabil și în prețul biletelor de călătorie, în cazul firmelor de transport persoane, precum și în creșterea tarifelor în cazul autovehiculelor de transport marfă, lucru care va influența, pe același principiu al dominoului, și la alte scumpiri. Aceasta nu este însă singura hotărâre dată de consiliul județean care le dă bătăi de cap transportatorilor constănțeni. În aceeași ședință din august 2008, aceiași consilieri au aprobat și hotărârea privind înființarea unui SRL care ar trebui să aibă ca obiect de activitate transportul de persoane pe raza județului Constanța, ceea ce ar fi echivalentul extinderii monopolului și asupra acestui domeniu. Pentru moment însă, consiliul județean trebuie să mai aștepte o vreme pentru a-și pune, eventual, în aplicare și această a doua hotărâre.