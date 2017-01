Constănţenii vor o anchetă pentru a se constata dacă investitorul mall-ului din parcul Tăbăcărie a respectat legislaţia

Constănțenii vor o anchetă pentru a se constata dacă investitorul mall-ului din parcul Tăbăcărie a respectat legislația

Întâmplător sau nu, chiar cu o zi înainte de alegerile locale s-a deschis ceea ce se anunțase a fi cel mai mare mall din România (că doar nu degeaba a înghițit mii de metri pătrați din Parcul Tăbăcărie!). Numai că, după ce l-au vizitat, oamenii au constatat că acesta nu are nimic din aura unui complex de afaceri și de petrecere a timpului liber, cum se anunțase inițial, cu surle și trâmbițe. Pe de altă parte, deși nu și-ar fi dorit ca, în România anului 2008, mulți oameni de afaceri considerați bogați să capete, automat, „o coloratură morală negativă”, în timp ce omul de rând („săracul”) să apară în „culori pozitive”, faptul că investitorul mall-ului din parcul Tăbăcărie și-ar fi permis să nu respecte acordul de mediu, dar nici toate angajamentele asumate îi determină să creadă că acesta nu este doar un clișeu cules din folclor. Legile, doar pentru oamenii simpli! „Am citit în ziarul dumneavoastră de ieri că domnul Traian Petrescu, fostul director al Agenției pentru Protecția Mediului, cel care a avizat investiția de pe spațiul verde, a declarat redactorului dumneavoastră că nu s-a realizat nimic din acordul de mediu pentru acest mall, obținut cu atâta presiune și mi s-a făcut rău. Și cu toate astea, mall-ul a fost deschis bine mersi, chiar așa, un șantier cum este încă. Având în vedere cine este investitorul, concluzia mea este clară: în țara asta, dacă ai bani mulți ai și putere multă, ai și forță să calci peste legi, de să le faci praf. Dacă nu ai bani mulți, plătești amenzi grele pentru orice mică abatere de la lege. Eu propun instituțiilor abilitate să deschidă o anchetă, pentru a vedea și noi, oamenii de rând, cum stau lucrurile, că autoritățile sigur știu” – Alexandru Popa, 36 ani, din Constanța. “M-au pus să dărâm balconul pe motiv că am furat din domeniul public” „Eu am avut autorizație pentru un balcon în dreptul apartamentului. Locuiesc la parter. L-am făcut acum nouă ani, iar în acest an, după ce ni s-a schimbat administratorul asociației de proprietari, o persoană cu care am avut un conflict mai vechi a început circul. M-am trezit într-o zi cu o echipă de inspectori de la primărie care mi-au cerut autorizația pentru balcon. Le-am dat-o, s-au uitat în ea, apoi au trecut la măsurători. Și așa au constatat ei că am depășit dimensiunile din autorizație cu 30 de centimetri în lungime și 40 centimetri pe lățime. Mi-au cerut să dau jos balconul, să-l aduc la dimensiunile din proiect și să plătesc amendă, pe motiv că am furat din spațiul public. Om cu frică de lege, m-am apucat să dărâm balconul, deși este din termopan. Acum citesc în ziarul dumneavoastră ce se întâmplă cu noul mall din Parcul Tăbăcărie. Oare pentru neregulile constatate o să se dea ordin să se dărâme mall-ul? Mă abțin de la alte comentarii, dar nu pot să nu constat, cu mare durere în suflet, că în țara asta legile tot pentru prostime sunt valabile. Mai departe, comentați dumneavoastră ce e de comentat!” – Dumitru, 67 ani, din Constanța. “Să se interzică trecerea unor suprafețe din domeniul public în cel privat!” „Am observat că ziarul dumnea-voastră este în opoziție cu primăria, dar ceea ce s-a scris în acest articol despre mall se poate verifica de fiecare constănțean cu ochiul liber. Ceea ce mă doare este că un grup de șmecheri face tot ceea ce dorește, iar mii de metri pătrați din domeniul public sunt furați cu acte în regulă, adică prin trecerea lor în domeniul privat. De o lege care să interzică pentru totdeauna trecerea oricărei suprafețe din domeniul public în cel privat are nevoie România, pentru ca astfel de țepe să nu se mai repete. Altfel, vorbim discuții, chestii cu mediul, cu agrementul, cu nisipul, cu praful, cu parcarea, cu deschiderea înainte de finalizare și tot tacâmul…” – Lucia Aioanei, din Constanța. Că legile trebuie respectate mai ales de oamenii simpli sunt de părere și alți cititori ai ziarului nostru: Vasile Ieremia, B. Udrea, Dumitra Pancu, Valeria Vătafu, Mariana Smădu.