Constănţenii pot intra în business pe tărâmul făgăduinţei

Constănțenii pot intra în business pe tărâmul făgăduinței

Cine s-a plictisit să facă afaceri la Constanța, își poate încerca norocul peste ocean, în America. În prezent, străinii nu își pot înființa decât SRL-uri pe pământ american, însă există și posibilitatea încheierii unor parteneriate cu antreprenori „nativi”. Prin intermediul programului SBA (Small Business Administration), promovat de Consulatul General al României la New York și de Ministerul pentru IMM-uri (MIMMCTPL), românii pot ajunge patroni în SUA, cu finanțare americană. SBA derulează în prezent patru scheme de sprijin financiar al IMM-urilor, respectiv 7(A) Loan Program, Certified Developement Company, Microloan Program și Small Business Investment Program. Cel mai flexibil este 7(A) Loan Program, care funcționează cu bani de la bănci și alte instituții financiare din SUA, SBA având rolul de garant. Întreprinzătorii pot contracta sume de până la 2 milioane dolari. Pentru împrumuturi mai mici de 150.000 dolari, SBA garantează 85% din valoare. Pentru împrumuturi mai mari, procentul garantat este de 75%. Valoarea maximă garantată este de 1,5 milioane dolari. Dobânda aplicată poate fi variabilă sau fixă, însă nu va depăși 2,25% pentru împrumuturile de până la 7 ani, respectiv 2,75% pentru sumele contractate pe mai mult de 7 ani. Pentru sumele garantate, SBA va încasa de la bănci diferite taxe, pe care instituțiile financiare le pot trece (și o vor face, mai mult ca sigur) în sarcina beneficiarilor. Taxele sunt de 0,25% pentru împrumuturile pe termen scurt, de maximum 12 luni, 2% pentru cele pe o perioadă mai mare de un an și de maximum 150.000 dolari, 3% pentru cele între 150.000 și 700.000 dolari și 3,5% pentru cele mai mari de 700.000 dolari. Taxa se aplică la procentul garantat de SBA, 75% sau 85%. Procedura de contractare a finanțărilor este extrem de simplă. Managerii constănțeni se adresează Oficiului Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC), care facilitează contactul cu SBA. Solicitanții trebuie să completeze apoi o cerere de finanțare, către o bancă americană, nu înainte de a fi prezentat consultanților SBA planul de afaceri. Pe baza analizei dosarului, banca decide dacă are sau nu nevoie de garanția SBA. În cazul în care firmele nu reușesc să ramburseze împrumutul, pierderile băncilor sunt acoperite de guvernul american. „În acest fel, SBA obține finanțare pentru mii de afaceri mici și mijlocii, care nu ar fi putut obține astfel de sume, în alte condiții. Împrumutul se returnează în tranșe lunare”, spune Dumitru Nancu, directorul executiv al OTIMMC Constanța. Mai multe informații despre cele patru programe administrate de SBA pot fi găsite pe site-ul www.sba.gov/services.