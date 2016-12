Constănţenii pleacă de Paşte în Bucovina şi Grecia

Constănțenii pleacă de Paște în Bucovina și Grecia

În ultimii ani, tot mai mulți constănțeni au ales să își petreacă sărbătorile pascale peste hotare. Nu același lucru este pe cale să se întâmple și în acest an, în opinia operatorilor și reprezentanților agențiilor de turism constănțene, principalele motive fiind prețurile mai mari față de anul trecut, dar fi faptul că Paștele se sărbătorește în acest an cu doar câteva zile înainte de 1 Mai. „Până în momentul de față există cereri, dar se simte o ușoară scădere, în sensul că oamenii vin și se interesează, doar că interesul nu se regăsește și în vânzări, care sunt mult mai puține decât în 2007. În ceea ce privește destinațiile turistice, o mare parte din solicitări sunt pentru turismul intern, cea mai dorită zonă fiind Bucovina, pentru că acolo sunt cele mai multe mânăstiri dar și agroturismul este foarte dezvoltat. Practic ceea ce caută turiștii în această perioadă. De asemenea, cereri numeroase am primit și pentru zona Durăului sau Valea Prahovei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihaela Stancă, directorul de la Agenția de Turism Intern SA Constanța. Potrivit acesteia, tarifele pe care le plătesc constănțenii pentru un astfel de sejur sunt între 300 de lei și 400 de lei de persoană, în funcție de calitatea serviciilor, în acest tarif fiind incluse cazarea pe patru nopți, micul dejun și masa organizată în ziua de Paște. La capitolul turism extern, din punctul de vedere al operatorilor constănțeni, pe primul loc în topul preferințelor constănțenilor rămâne Grecia, argumentul principal fiind acela că prețurile pentru sejur sunt printre cele mai mici. În plus, reprezentanții agențiilor de turism afirmă că un al doilea motiv ar fi acela că grecii sunt în majoritatea lor ortodocși, iar obiceiurile lor nu diferă cu mult față de cele ale noastre. La fel ca și în cazul turismului intern, prețurile pe sejur sunt cuprinse între 300 de lei și 400 de lei de persoană. Turism pascal în China Oferta turistică nu se oprește însă aici, agențiile de turism punând la dispoziția constănțenilor și oferte în zone mai exotice, care nu prea au legătură cu sărbătorile pascale, în țări precum Cuba, China, Insulele Canare, Egipt sau Tunisia. Exotismul este pe măsura prețurile pe care un turist trebuie să le plătească. Astfel, un constănțean care va dori poate să ciocnească ouă încondeiate sau să guste din tradiționalul miel printre chinezi, cubanezi sau egipteni, va trebui să scoată din buzunar o sumă destul de ridicată, între 755 de euro și 1.200 de euro pentru Insulele Canare, 1.000 de euro pentru China sau 1.700 de euro pentru Cuba. De asemenea, la aceste prețuri se mai adaugă și cheltuielile de transport, aeroport sau asigurare medicală, ceea ce fac ca tarifele să se apropie ușor de 2.000 euro de persoană.