Constănţenii nu au niciun europarlamentar

Constănțenii nu au niciun europarlamentar

Ştire online publicată Luni, 26 Noiembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Românii l-au scos pe Vadim la pensie și l-au trimis pe Becali la stână Potrivit exit poll-urilor realizate la ieșirea de la urne, PD a câștigat alegerile pentru Parlamentul European. Sondajul de opinie realizat de TNS-CSOP îi dă pe democrați câștigători cu 31,5%, în timp ce pe locul doi s-a situat PSD, care a obținut 21,1%. PNL nu a reușit să strângă decât 15,6% din sufragiile electoratului, iar PLD 6,9%. Pragul electoral a mai fost trecut doar de UDMR, cu 6,2%, restul partidelor situându-se sub 5%. Marea surpriză a alegerilor euro-parlamentare a fost căderea PRM și PNG, care nu au reușit să obțină nici măcar un mandat în PE. PRM, PC și PNG nu au reușit să treacă de pragul electoral, iar Laszlo Tokes a obținut 3,7%. PNG are 4,6%, PRM a obținut 3,4%, PC a obținut 2,4%, în timp ce PIN are doar 1,6% din voturi, iar PNȚCD 1,5%. Același clasament este dat și de exit poll-ul realizat de CCSB. PD a câștigat cel mai mare număr de voturi la alegerile euro-parlamentare, 32,7%, urmat de PSD, cu 21,4%, și PNL, cu 14,6%. Potrivit exit poll-ului CCSB, în afara celor trei partide menționate, au mai trecut pragul electoral de 5% doar alte două partide, respectiv, PLD, cu 6,6% din voturi, și UDMR, cu 6,3%. De asemenea, candidatul independent Laszlo Tokes a obținut suficiente voturi pentru a intra în Parlamentul European, respectiv 3,3%. Sub pragul electoral s-au situat PNG, cu 4,2% din voturile exprimate, PC, tot cu 4,2%, PRM, cu 3,6%, și PIN, cu 1,4%. Sub 1% din voturi au obținut PNȚCD - 0,9%, Partida Romilor - 0,6%, Partidul Verde - 0,1% - și PAS - 0,1%, potrivit sondajului CCSB, care centralizase datele obținute până la ora 18:30. Prezența la vot a fost una foarte scăzută, doar 29,12% din electorat votând pentru alegerile europarlamentare și 34,3% la referendumul pentru introducerea votului uninominal. PD a câștigat 11 mandate Conform procentelor prezentate de exit poll-uri, PD a obținut 11 mandate în parlamentul European, în timp ce PSD va trimite la Bruxelles 8 reprezentanți. PNL a câștigat 7 locuri de europarlamentar, iar PLD și UDMR câte 2. În PE a reușit să intre și Laszlo Tokes, care a obținut 3,3% din voturi. Potrivit acestor procente, județul Constanța nu va avea niciun reprezentant în Parlamentul European. Deși PD a câștigat alegerile, nu a fost suficient ca democratul constănțean Adrian Manole (locul 15 pe lista partidului) să ajungă în Parlamentul European. În aceeași situație se află și Cristina Dumitrache (poziția 11 pe liste), care, nu a reușit să prindă un loc în primii 8 câștigători. Despre PNG nu mai are rost să discutăm. Deși au intrat în campania electorală cu o cotă de peste 10 procente, discipolii lui Becali nu au reușit să treacă nici măcar pragul electoral. Așa că locul trei ocupat de Laura Stroe pe lista partidului, care la un moment dat părea eligibil, nu a adus nimic bun. Din partea liberalilor, candidatul constănțean Marius Enescu nu a avut niciodată șanse de a fi ales, locul 19 pe listă fiind mult prea departe de puterea partidului. PRM se lăuda cu un constănțean, Dan Nicolae Rahău, pe poziția 7 pe listă. Eligibil nu a fost niciodată, iar acum, după ce s-a constatat că partidul nu face mai mult de trei procente pe piața electorală, ne dăm seama că prezența lui pe listă a fost mai mult decorativă. Referendumul pentru votul uninominal nu a fost validat Deși mai bine de 89% dintre românii care s-au prezentat la vot sunt de acord cu introducerea votului uninominal, referendumul convocat de președintele Traian Băsescu nu a fost validat. Potrivit centralizărilor de la orele 21.00, la referendum s-au prezentat doar 34,3% din alegători, în condițiile în care pentru validarea plebiscitului era nevoie de o prezență de 50% plus unu din totalul alegătorilor. Pentru referendum s-au pronunțat 89,2%, în vreme ce doar 10,2% au spus „nu” votului uninominal majoritar cu două tururi de scrutin. Vadim și-a dat demisia din Parlament Imediat după anunțarea rezultatelor preliminarii, președintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, a anunțat că își va da demisia din Parlament. Liderul peremist consideră că alegerile au fost fraudate, motiv pentru care va cere întregului partid să părăsească Parlamentul. „Alături de infractori precum Geoană și Tăriceanu, eu nu mai am ce să caut. Voi cere PRM să se retragă din acest Parla-ment al rușinii și al mafiei”, a declarat CV Tudor.