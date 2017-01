Constănţenii îi acuză pe hingheri că nu îşi fac treaba

Constănțenii îi acuză pe hingheri că nu își fac treaba

Ştire online publicată Sâmbătă, 30 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Oamenii sunt supărați pe directorul Biobazei constănțene, Adrian Mănăstireanu, pentru că nu își respectă promisiunile. Ei au convingerea că dacă doresc, autoritățile locale pot să găsească fonduri și pentru castrarea câinilor, și pentru întreținerea lor. În ziarul nostru din 15 august a.c. a apărut articolul „Deși cunosc zonele terorizate de maidanezi - Hingherii strâng câinii… după puteri”, prin care cititorii noștri atrăgeau atenția asupra lipsei de interes a primăriei constănțene pentru rezolvarea problemei câinilor vagabonzi, propunându-ne susținerea unei campanii de presă pe această temă. Le promitem că vom tot scrie, până când șeful hingherilor nu se va mai plânge că este depășit de situație: „Nu mi-a venit să cred că un director plătit din bani publici să vegheze la siguranța plătitorilor de taxe a avut tupeul să explice că atâta poate să facă! Păi să facă greva foamei în fața primăriei dacă nu este ajutat să rezolve măcar sesizările punctuale! Degeaba a promis că o să curețe zona Cișmelei de maidanezi, că n-a făcut nimic! Asta e o mare problemă!” - Ana Olaru, 47 ani. Eternele concerte canine „Ceea ce a relatat vecinul meu referitor la câinii din spatele blocului AV36, din b-dul Aurel Vlaicu nr. 88 este perfect adevărat. Poate ar trebui să-i invităm pe cei de la primărie să asculte concertul de urlete al câinilor atunci când se declanșează alarma unei mașini sau când latră de nu te înțelegi om cu om în propria casă! Dar cel mai rău este când auzi țipete de copii atunci când sunt atacați de câini” (Adriana, din Constanța). Tomis Nord - Cișmelei 2, regatul câinilor „Am sunt la 550055 și am spus despre teroarea în care ne ține o javră care hăulește în fiecare noapte, de la două la patru, dar nu s-a făcut nimic. Trăim în regatul câinilor. Nu ai voie să le faci nimic, dar tu muncești și nu poți să te odihnești” (un locatar terorizat). Interveniți până nu se întâmplă alte nenorociri! „Vă rugăm să veniți la parterul blocului X, sc. C din Tomis Nord, hingherii îl știu. Sunt și acum cinci câini care au mușcat și copii”. (un om disperat) Tot vânându-i pe hingheri! „Am sunat la 550055 și am primit asigurări din partea doamnei Arghiropol că va comunica în scris Serviciului de hingheri situația de pe strada Mihai Viteazul colț cu Tudor Vladimirescu și cu b-dul Mamaia. Sesizarea am făcut-o la data de 14 iulie 2008 și până astăzi nu s-a luat nicio măsură. Cine plătește daune materiale persoanelor mușcate de câini? Aștept răspuns la această nouă sesizare” - (de la o cititoare supărată). Nimic nou în zona căminului studențesc Pescărie „Nu numai că nu s-a schimbat nimic de la apariția articolului, dar lucrurile sunt și mai complicate, numărul câinilor înmulțindu-se parcă de la o zi la alta. Recent, o haită de 19 câini, numărați (și încă mai veneau întăriri), au tăbărât pe trecători. A fost nevoie ca de la ferestrele căminului Pescărie să aruncăm cu sticle, asumându-ne toate riscurile, pentru a potoli animalele dezlănțuite” (un grup de studenți) Proiect pentru mărirea capacității biobazei „Noi am putea să ridicăm și o mie de câini pe zi, dar nu avem unde să-i ținem!” - ni s-a plâns, din nou, Adrian Mănăstireanu, directorul Serviciului de Ecarisaj din cadrul Primăriei Constanța. Șubredă scuză, căci tot de la el am aflat că biobaza are, în prezent, o capacitate de 350 de locuri, din care sunt ocupate numai 280! În ceea ce privește proiectul privind mărirea capacității adăpostului, șeful hingherilor ne-a spus că acesta prevede 500 de locuri și că ar putea fi materializat în aproximativ trei luni de zile. O altă problemă reclamată de A. Mănăstireanu este și aceea a opoziției crâncene și penibile pe care o fac… „talibanii iubitori de animale, dar care nu adoptă nici un câine, în schimb, fac un scandal de nedescris, deși poliția îi amendează cu nemiluita pentru tulburarea liniștii publice”. Chiar dacă trebuie să ne pese de animalele comunitare, cititorii noștri atrag atenția autorităților că acestea rămân o bombă „cu efect imediat sau întârziat” și, mai ales, că uită mult prea repede tragediile provocate de maidanezii hămesiți. „Probabil și pentru că nu răspunde nimeni în fața legii! (Livia Nan, 39 ani). v v v Așteptăm, în continuare, să ne țineți la curent cu zonele în care câinii vagabonzi își au fieful. Iar noi vom tot scrie, până când cei plătiți să ne scape de acest coșmar își vor face treaba.