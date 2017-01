Constănţenii din Poarta 6 îngheaţă în apartamente

Deși își plătesc la zi facturile RADET

Constănțenii din Poarta 6 îngheață în apartamente

În miez de iarnă, constănțenii îngheață de frig în apartamente, deși își plătesc facturile la întreținere la zi. În unele zone din oraș, caloriferele din locuințe sunt doar amorțite, iar temperatura din apartamente nu depășește 15 grade Celsius. În astfel de condiții, oamenii sunt nevoiți să pună radiatoarele electrice în priză. Cele mai multe probleme se înregistrează în cartierul Poarta 6. Pensionarii au ajuns la capătul răbdării. O bătrână care locuiește în blocul FC 19 ne povestește cum este nevoită să stea îmbrăcată în casă, ca și cum ar fi afară: „Îmi pun pulover, vestă, iar când mă uit la televizor trebuie să stau în plapumă“, povestește femeia. Stă la parter, iar temperatura din apartament rar depășește 15 grade Celsius. Seara este și mai frig. „Așa este în tot blocul. Poate dacă aș avea geamuri termopan ar fi puțin mai cald, dar de unde bani?!”, se plânge bătrâna. La blocul FC3, aceeași situație. „Este foarte frig. În luna noiembrie, am plătit la întreținere 180 de lei, dar pe lângă asta, factura de curent electric a fost de 300 de lei. Am pus radiatoarele electrice în priză, pentru că nu pot să țin copiii în frig! Eu măcar am salariu și pot plăti, dar mai greu este de bătrânii care au o amărâtă de pensie“, ne povestește Ionuț Aștefă- noae. Maria Olah are 63 de ani și locuiește în blocul FC 5, pe strada Zefirului. Se plânge că trebuie să stea în casă îmbrăcată foarte gros. Caloriferele din apartament sunt călduțe, iar în partea de jos sunt reci. „După ora patru - cinci seara, sunt de-a dreptul reci. Nici apă caldă nu avem. Este călâie, așa că trebuie să încălzesc apă la aragaz ca să mă spăl. În casă, niciodată temperatura nu depășește 17 grade Celsius. De multe ori, e mult mai frig de atât“, ne povestește bătrâna. Când nu mai poate răbda din cauza frigului, pune caloriferul electric în priză. Nu mult, ci cu măsură, pentru că, din cei 600 de lei, cât câștigă ea și soțul la un loc, nu-și permite. Factura la întreținere pe luna noiembrie a costat 160 de lei. Pe lângă asta, a mai plătit aproape 80 de lei și la electricitate. „M-am îmbolnăvit. Am răcit și nu am mai ieșit din casă trei săptămâni“, se plânge femeia. Și proprietarii din blocul FC6 au aceeași problemă. Oamenii au ajuns la capătul răbdării și spun că este foarte nedrept ca unii constănțeni să aibă căldură în case, iar alții nu. O situație similară se înregistrează și la blocul 2, de pe Șoseaua Mangaliei. Și acolo oamenii îngheață de frig în case atunci când afară este foarte frig. Unii și-au schimbat țevile și caloriferele din apartamente, în speranța că situația se va ameliora. În zadar, însă. Caloriferele sunt doar călduțe, iar temperatura din apartamente nu depășește, uneori, 15 grade Celsius. Oamenii au făcut în nenumărate rânduri plângeri către RADET, dar fără niciun fel de soluționare. Au primit doar sfaturi - să-și izoleze mai bine apartamentele.