Constănţenii din centru au îngheţat în locuinţe în ultimele trei zile

Din cauza unei avarii RADET,

Constănțenii din centru au înghețat în locuințe în ultimele trei zile

La dispeceratul Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța (RADET) telefoanele au sunat încontinuu, de vineri seara și până ieri. Constănțenii arondați punctului termic nr. 3 au înghețat în locuințe pentru că echipele regiei nu descopereau unde anume s-a produs avaria. De vineri noaptea și până ieri seara, constănțenii arondați punctului termic nr. 3 nu au avut căldură. Au sunat încontinuu la dispeceratul regiei, însă nu au văzut vreo echipă să lucreze. Telefoanele au sunat și la redacția ziarului „Cuget Liber”. „Suntem bătrâni și nu putem să stăm atât de mult timp în frig. Au fost echipele regiei, la început, au dat vina pe noi, că avem subsolul inundat, dar președintele le-a deschis și s-au convins că nu era așa”, ne-a spus un constănțean, care locuiește pe strada Ștefan cel Mare. Avaria, la subsolul unui magazin de încălțăminte Am cerut informații despre avarie de la dispeceratul regiei, iar Mioara Burlan, operator dispecer RADET Constanța, ne-a confirmat că locuitorii din centru nu au avut agent termic. „Au rămas fără căldură constănțenii arondați punctului termic nr. 3, străzile Ilarie Voronca nr. 1, 3, 5, Cuza Vodă nr. 41 - 60, George Enescu nr. 6 - 12, Mihăileanu nr. 9, blocurile M15, M 16, M17”, a declarat dispecerul. Echipele RADET Constanța au găsit cu greu avaria, care era la subsolul unui magazin de încălțăminte. Un robinet s-a spart, însă pentru că a fost week-end, regia nu a putut interveni. „Identificarea avariei a durat mai mult pentru că s-a produs în subsolul unui spațiu comercial, iar echipele nu au putut interveni pentru că a fost închis în week-end”, a declarat Florin Rugină, consilierul de imagine al directorului general al regiei de termoficare. Din punctul termic a fost oprită căldura și s-a lucrat din aproape în aproape, până a fost descoperită zona cu probleme. După ce au descoperit o primă avarie sâmbătă, pe care au remediat-o duminică, echipele regiei au descoperit că nu crește presiunea, și așa au constatat că este vorba de două avarii. Nu au putut interveni pentru că a fost week-end La fața locului, am găsit o echipă RADET care finaliza lucrarea și care ne-a spus că un robinet de la subsolul magazinului s-a spart. Pentru că nu-și țineau marfa acolo, angajații magazinului nu au intrat să verifice dacă este vreo problemă sau nu. Ieri, în jurul orei 15,00, echipele venite la fața locului ne-au spus că au finalizat lucrările, au încărcat instalația cu apă și că, în aproximativ două ore, se va da drumul la căldură. Unul dintre constănțenii care a sunat la redacția „Cuget Liber”, Petre Văru, de 77 de ani, nu este de acord cu felul în care au intervenit reprezentanții regiei. „Vineri noaptea ne-au oprit căldura și sâmbătă am sunat la dispeceratul lor. Mi-au zis de atunci că în câteva ore dau drumul la căldură. Ne-au prostit în față! Nu-i prima dată când avem probleme cu ei!”, s-a plâns pensionarul. Deși i-am anunțat că regia a finalizat lucrarea și că de vină a fost racordul de la subsolul unui centru comercial, Petre Văru a declarat: „E un fel de a arunca pisica în grădina altuia. Dacă e o avarie care lezează sănătatea oamenilor, intervin indiferent că e sâmbătă sau duminică. Trebuiau să-i aducă și din gaură de șarpe, nu să stăm noi atâtea zile în frig. Suntem în vârstă și trebuie să ne asigure confort termic”, a susținut interlocutorul nostru. La ora 15,38, Petre Văru ne-a anunțat că au început să se încălzească caloriferele.