Constănţenii au scos din buzunar peste 500 lei pentru masa de Crăciun

Constănțenii au scos din buzunar peste 500 lei pentru masa de Crăciun

Constănțenii au fost cuprinși de febra cumpărăturilor cu doar două zile înainte de Ajunul Crăciunului. Din păcate, pentru multe gospodine, sărbătorile de iarnă din acest an nu se anunță fericite. După ce au adunat toate bonurile de cumpărături pentru Crăciun, o familie cu un copil a scos din buzunar mult peste 500 lei. Duminică seara, în parcarea de la Carrefour, nu era niciun cărucior de cumpărături și cu greu găseai un loc de parcare. Constănțenii au lăsat pentru ultimul moment cumpărăturile și au sperat ca măcar seara să fie mai liber. În hipermarket, abia dacă aveai loc să treci printre rafturi cu căruciorul. În toată forfota se auzea doar „Pardon!”, „Îmi permiteți, vă rog!”, „Unde este standul…”. Ca să ajungi de la un raion la altul trebuia să faci slalom printre cutii, baxuri, coșuri de cumpărături. Din păcate, de cum ajungeai la rafturi, vedeai că sunt aproape goale. Angajații nu făceau față valului mare de cumpărături și nu reușeau să aranjeze marfa pe raft, că oamenii se grăbeau să desfacă baxuri, să-și aleagă fructe. Fericit că ai pus în coș tot ce aveai pe hârtie, sperai să scapi doar cu atât. Dar nu. Stăteai la coadă, așteptai să schimbe rola la casa de marcat, așteptai șeful să schimbe banii mari și, într-un final, aflai cât ai de plătit. „Am venit să facem cumpărăturile seara, în speranța că nu va fi aglomerat. Am dorit să păstrăm tradiția de Crăciun și să avem masa îmbelșugată, cu piftie, sărmăluțe și cârnăciori. Abia dacă mai poți să respiri aici. Nu am fost deloc inspirați să venim acum. Iar portofelul este gol. Am cheltuit 800 lei și nu mai pun la socoteală bradul, cadourile pentru asta mică”, ne spune Daniela Marin, mamă și soție. Isterie în magazine înainte de Crăciun Ieri, la prânz, aceeași nebunie și la Kaufland. Aici, gospodinele s-au înghesuit la produsele tradiționale, la cârnăciori, rasol, carne tocată pentru sărmăluțe, dar și la rădăcinoase, pentru salata de boeuf, și la fructe. „Dacă numai pe o bucată de pulpă de porc dau 55 lei, cum să mă descurc doar cu pensia?! Numai sărbători nu vor fi astea”, se plânge un bătrân. Dacă mulți sunt de părere că prețurile sunt mai mari acum, de sărbători, alții bat zeci de kilometri să cumpere din hipermarketurile constănțene. „Am venit în Constanța la cumpărături pentru că sunt mult mai ieftine decât la Băneasa. Ce-i drept, noi nu cumpărăm porc, pentru că-l creștem în curte, dar restul tot luăm”, ne-a spus Florentina Tudorică. Și cum românii sunt obișnuiți ca meniul de Crăciun să conțină produse tradiționale, gospodinele au cumpărat tobă cu 15 lei kilogramul, carne tocată pentru sărmăluțe cu 14 lei kilogramul, cârnați de porc și caltaboș la 13 lei kilogramul, cozonaci la 6 lei, răcoritoare de doi litri la 4 lei, o sticlă de vin la 10 lei. Așadar, pentru realizarea mesei tradiționale de Crăciun, românii au scos din buzunar peste 500 lei. Natural sau artificial, românii au dat bani și pe brad - între 10 lei și 100 lei, pe ornamente - 50 lei, iar acum nu le rămâne decât să pregătească bucatele și să-l aștepte pe Moș Crăciun.