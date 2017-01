Constănţeanul devenit erou în Grecia va fi premiat şi de prefectul Salonicului

Constănțeanul devenit erou în Grecia va fi premiat și de prefectul Salonicului

Dumitru Hârșenie, constănțeanul devenit erou la Salonic, după ce și-a pus viața în primejdie pentru a-i ajuta pe polițiștii greci să captureze o bandă de tâlhari periculoși, a fost externat din spital. Contactat telefonic, el a spus că se simte bine și că nu se teme de eventuale răzbunări ale bandei de infractori. Tânărul a precizat că autoritățile s-au purtat exemplar cu el, fiind vizitat, la spital, de directorii băncii și de prefectul orașului Salonic. „Mi-au spus că dacă am nevoie de ceva să nu evit să cer. Cât timp am stat internat, directorii băncii, și nu numai, s-au interesat în permanență de starea mea de sănătate. Mai mult, am avut două asistente angajate de bancă, ele mi-au purtat tot timpul de grijă. Și doctorii au fost foarte atenți cu mine” a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Hârșenie. În altă ordine de idei, pentru curajul său, constănțeanul va fi medaliat de prefectul orașului Salonic și de consulatul României la Salonic. De asemenea, reprezentanții băncii, care a fost jefuită, au promis că îi vor da, drept recompensă, 100.000 de euro. La sfârșitul lunii trecute, un constănțean plecat din Mangalia în urmă cu 10 ani, pentru a-și face un rost în viață, a dat dovadă de un curaj ieșit din comun. Dumitru Hârșenie, de 32 de ani, și-a riscat viața pentru a-i ajuta pe polițiștii din Salonic să prindă doi indivizi care fac parte dintr-un clan mafiot georgian. Aceștia intenționaseră să jefuiască o bancă, dar pentru că unul dintre angajați a apucat să apese butonul de panică, s-au speriat și au plecat doar cu 13.000 de euro, cât apucaseră să fure din casa de bani. Cei doi tâlhari se pregăteau să fugă cu motocicletele cu care veniseră, în momentul în care constănțeanul a sărit asupra lor, trântindu-i la pământ. Pentru a scăpa de român, unul dintre ei a scos pistolul și a tras asupra lui, rănindu-l în coapsă. Infractorii au fost capturați de polițiștii care înconjuraseră zona, iar Dumitru Hârșenie a fost transportat la spital. Operația a durat opt ore pentru că medicii nu reușeau să scoată glonțul, dar în cele din urmă intervenția chirurgicală s-a finalizat cu bine. Contactat telefonic, consulul general al României la Salonic, Dumitru Hrițuleac, a declarat că Dumitru Hârșenie va primi, pentru curajul său, o diplomă din partea instituției pe care o reprezintă. La timpul respectiv, redactorii Cuget Liber au reușit să ia legătura telefonic și cu eroul de la Salonic. De pe patul de spital unde doctorii îi făceau vizita medicală, Dumitru Hârșenie a declarat că se simte bine. „Am reacționat din instinct, atunci când am auzit strigându-se: «prindeți bandiții!» Am sărit și i-am lovit pe doi tipi, iar ei au căzut la pământ. Nu am văzut că au arme. După ce s-a ridicat de jos, până să vină polițiștii, unul dintre ei a scos arma și a tras asupra mea. Nu am simțit când m-a împușcat, am văzut doar pantalonii gău-riți, și apoi sângele șiroind” ne-a povestit Dumitru Hârșenie. El ne-a mărturisit că a plecat din Mangalia și s-a stabilit definitiv în Grecia în urmă cu 10 ani. Tânărul s-a căsătorit tot cu o româncă, este tatăl a trei copii și are un mic magazin în Salonic.