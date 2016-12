Constănţeanul Cosmin Stan a câştigat două trofee în două săptămâni

Constănțeanul Cosmin Stan a câștigat două trofee în două săptămâni

Când l-am anunțat, telefonic, întrucât se află la New York, pe Cosmin Stan că intenționăm să realizăm un material cu acest titlu a râs, acceptând, așadar, că și proaspăta doamnă Stan, pe nume și Oana, poate fi considerată un prețios trofeu. Pentru a cărui „obținere” și-au adus contribuția colegele lui Amalia Enache și Paula Herlo, care i-au prezentat-o pe cea care urma sa-i devină soție. Născut la malul mării pe 27 aprilie 1978, Cosmin a absolvit Liceul de informatică din Eforie, iar mai apoi Facultatea de comunicare și relații publice din cadrul SNSPA București, în anul 2005. După ce, în anul 2003, a devenit corespondent… de Constanța al știrilor Pro Tv, un an mai târziu, printr-un concurs de împrejurări, a fost chemat la București unde s-a și stabilit. Și iată că, zilele acestea, a reușit să-și înscrie în palmares un trofeu pentru care mulți îl invidiază și-l felicită, deopotrivă: International Emmy Awards, pentru categoria „News” în Europa de Est. Ne-a rugat insistent să consemnăm faptul că acest trofeu aparține întregii echipe. De altfel, la doar câteva minute de la primirea prestigioasei statuete declara: „Sunt foarte emoționat că o poveste spusă din suflet a reușit să-i convingă pe cei 600 de jurați care au stabilit către cine va merge premiul anul acesta. Echipa alături de care am realizat aceste reportaje este cea mai puternică echipă de știri din România, este o școală de jurnalism și un mod de viață. Recunoașterea internațională a performanțelor noastre ne obligă să fim mai buni și să ne impunem standarde și mai înalte”. Cât privește reacția familiei vizavi de reușita… odraslei, tot Cosmin ne-a mărturisit că, deși n-a vrut să recunoască, a aflat că mama lui a plâns de emoție și bucurie: „ca de altfel toți ai mei!”. Și probabil că cea mai fericită a fost soția, doamna Oana Stan (din 13 septembrie 2008), cu care se afla în voiaj de nuntă în Cancuun, Mexic, la ora aflării extraordinarului verdict. „Așa se face că ceea ce ați văzut la Pro Tv în transmisiune directă de la New York era un Cosmin cu bronz proaspăt de Mexic!”, ne-a mai declarat constănțeanul.