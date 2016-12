Constănţean într-o vacanţă muncită în SUA

Se caută studenți cu note mari pentru joburi second-hand

Constănțean într-o vacanță muncită în SUA

Cu toate că de-acasă pornesc cu un statut oarecum privilegiat, acolo, în Statele Unite, nu sunt priviți destul de bine. Salariile pe care studenții români le pot obține muncind, în vacanță, în America, sunt între 7 și 12 dolari pe oră. Joburile sunt sezoniere, în timpul vacanței școlare, pe o durată de trei luni. Un student poate avea, simultan, mai multe joburi și este plătit, conform afirmațiilor firmelor intermediare, cu 50 la sută mai mult pentru fiecare oră suplimentară muncită. „O experiență super-tare!” Silviu Brumă este constănțean, dar studiază la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București, anul IV la Facultatea de științe politice, și, prin anul II, și-a dorit să-și realizeze un vis frumos, acela de a trăi experiența unui job în State. „Despre această oportunitate aflasem de prin afișele postate mai peste tot în București, în special în zona Piața Romană. La vremea respectivă, am participat și la un Târg de joburi pentru State, în prealabil înscriindu-mă în baza de date a Student Travel. După ce am aflat că mi s-a găsit un job, la începutul lunii iunie, m-am prezentat la Ambasada SUA pentru interviu, iar la sfârșitul aceleiași luni mi-am luat zborul spre Tărâmul făgăduinței”. Nu înainte de a plăti 600 dolari celor care i-au găsit jobul și circa 700 euro pentru biletul de avion dus-întors. Norocul lui - întrucât nu i se oferise și cazare - a fost să întâlnească în aeroportul din New York câteva studente din Republica Moldova, care mergeau să-și caute de muncă tot în Maryland, mai precis în stațiunea Ocean City, ceva gen stațiunea Mamaia. Ajunși acolo, au închiriat toți un apartament cu trei camere, pentru care Silviu plătea cam 65 de dolari pe săptămână. „Am muncit mult pe bani puțini!” La început, a lucrat într-un supermarket, unde era plătit cu 7,50 dolari ora, după care și-a mai găsit și un job de casier într-un parc de distracții, pentru care mai câștiga 6,25 dolari/oră. Două luni a avut aceste joburi pe care și le-a ales pentru că se completau ca orar, așa încât muncea 15 ore/zi. „Ajungând atât de târziu în Statele Unite, adică la sfârșitul lunii iunie, am avut parte de joburi prost plătite, de aceea nici n-am reușit să adun mare lucru: m-am întors acasă cu 2.500 de dolari, la care s-au adăugat alți vreo 2.200 dolari cheltuiți pe diverse. În schimb, alți studenți, care au ajuns prin luna mai și care și-au găsit joburi de chelner sau altele care implică bacșiș am auzit că au strâns și 10.000 dolari”. Ne-a mărturisit, însă, că nu înțelege de ce se cer note atât de mari pentru joburi dintre cele mai prost plătite. „Pentru ce se cere media 8,50; ca să ajungă unii studenți să spele vase?”, se întreabă, pe bună dreptate, Silviu. Și, cu toate acestea, ne-a declarat că a fost o experiență super-tare, mai ales că a fost obligat să învețe să se descurce singur, pe toate planurile. Nu l-a tentat nici o clipă să rămână acolo, pentru că acasă îl aștepta o bursă ERASMUS, prin intermediul căreia a studiat un an de zile într-o universitate din Padova, Italia. Alții nu se mai întorc Un alt program prin care studenții aleg să plece la muncă în America este Work&Travel, care a fost înființat acum 40 de ani Departamentul de Stat al Statelor Unite. Anul trecut, la program au participat 100.000 de studenți, dintre care 6.000 din România. Anul acesta, numărul studenților români care vor munci sezonier în SUA este estimat la 10.000. Potrivit lui Valentin Mănuș, purtător de cuvânt, în fiecare an, patru-cinci studenți români nu mai revin în țară, optând pentru a rămâne ilegal în Statele Unite. Pentru a pleca la muncă în Statele Unite, studentul trebuie să scoată din buzunar între 590 și 990 dolari, în funcție de pachetele de servicii oferite de firmele de intermediere. Pentru 590 dolari, studenților li se oferă drept temporar de muncă, asigurare medicală, asistență pentru obținerea vizelor, asistență pe toată perioada programului. Pachetele cu extraopțiuni includ loc de cazare, asistență pentru cazare și joburi în destinații speciale (crupier în cazinouri din Las Vegas, salvamar în Hawaii, îngrijitori de parc în Yellowstone, chelneri în California). Pachetul care include jobul în Hawaii îl costă pe student 990 dolari. Pentru plata pachetelor și a cheltuielilor auxiliare (taxa consulară, viză, bilet de avion) se poate opta pentru un credit bancar pe 10 luni, cu valoarea între 250 și 3.000 dolari. La recentul Târg de joburi pentru State, ce a avut loc la Teatrul „Ion Creangă” din București, și-au găsit un loc de muncă pentru vacanța de vară circa 150 de studenți, la unul din cei cinci angajatori prezenți: The Sagamore (o stațiune cu hoteluri și restaurante), Harris Teeter (lanț de supermarketuri), Rhino McDonald’s (vestitele restaurante), Albertson’s (lanț de magazine și restaurante) și Boddie Noell (lanț de fast fooduri).