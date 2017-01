Constanţa, singurul oraş din România care nu s-a integrat în UE

Constanța, singurul oraș din România care nu s-a integrat în UE

Așa cum am mai amintit și cu alte ocazii, Administrația Mazăre se poate lăuda cu orice, mai puțin cu derularea proiectelor europene. Cu o lună în urmă am înaintat Primăriei Constanța o adresă prin care solicitam informații referitoare la patrimoniul municipiului Constanța, dar și la proiectele europene derulate în ultimii patru ani de administrația locală. Dacă pentru informațiile referitoare la patrimoniu am fost direcționați către pagina de internet a Primăriei, pentru proiectele europene administrația locală nu se grăbește să dea un răspuns, lucru care ne face să credem că ipoteza potrivit căreia administrația locală nu a atras nici măcar un euro din proiecte europene în toți acești ani se confirmă. Cuget Liber va da în judecată Primăria Constanța pentru încălcarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public. Așadar, Constanța nu figurează încă pe harta de dezvoltare europeană. Constanța este un oraș închis, greu accesibil investitorilor străini și inabordabil fondurilor europene. Constanța este municipiul care a rămas în memoria tuturor ca locul unde unui oficial european i s-a trântit, la propriu, ușa în nas, chiar de primarul Radu Mazăre și de președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu. Deși se laudă cu o serie de obiective realizate pe parcursul mandatelor sale, cu toate că susține că, prin chiar prisma vârstei, este un edil cu viziuni moderne, primarul Radu Mazăre se pare că nu a derulat, până în prezent, NICIUN proiect cu finanțare europeană. Pe pagina de internet a primăriei, nici urmă de secțiune dedicată proiectelor europene! În anul de grație 2008, când toată lumea își îndreptă privirea către banii, mulți, de altfel, care pot veni de la Uniunea Europeană, când și orășeanul și cel de la țară își dezvoltă afacerile pe proiecte, edilii constănțeni își construiesc „realizările” din banii și pe spinarea locuitorilor orașului. Nimic mai josnic pentru Constanța care se laudă cu șeici și cluburi de fițe, dar care a fost depășită, însă, până și de mediul rural constănțean la capitolul proiecte cu finanțare europeană. Nici Consiliul Județean Constanța nu stă mai bine la acest capitol. În 2007, direcția de profil din cadrul CJC a implementat doar DOUĂ proiecte cu finanțare europeană (potrivit răspunsului oferit de instituție la una dintre interpelările adresate de noi pe această temă). De menționat că în cadrul direcției sus amintite lucrează nu mai puțin decât 54 de angajați! Așadar, nu poți să nu te întrebi „de ce?”. De ce fuge administrația Mazăre de proiectele cu finanțare europeană și mai ales de alinierea la normele europene, în special cele de ordin financiar? Ar mai fi de spus doar că primul lucru pe care gașca PSD l-a făcut după preluarea mandatului la șefia CJC a fost să întrerupă lucrările la Pavilionul Expozițional, unul dintre cele mai mari proiecte europene din județul Constanța. Înaintând ipoteza că nu au nevoie de banii europeni, mai marii CJC au preferat să îndatoreze județul prin împrumuturi la bănci pentru a realiza proiectul. Nesăbuința de a întrerupe un proiect european în plină desfășurare și de a da cu piciorul la câteva milioane de euro, fonduri nerambursabile, va fi plătită, la propriu, tot din buzunarul constănțeanului de rând.