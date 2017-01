Constanţa - fruntaşă la boli, codaşă la numărul de spitale

Constanța - fruntașă la boli, codașă la numărul de spitale

„Medicul cel mai bun din Constanța este trenul spre București, Cluj, Iași…” - asta spun constănțenii când se văd nevoiți să străbată sute de kilometri pentru a beneficia de servicii medicale. Numărul de unități sanitare din județul nostru este insuficient în raport cu numărul de locuitori. În județul Constanța trăiesc în jur de 718.000 de oameni. La nivel național, suntem pe primele locuri când vine vorba despre boli. Statisticile arată că avem peste 1.000 de persoane infectate cu HIV, peste 1.000 de persoane cu TBC, peste 6.000 de hipertensivi, 2.200 de bolnavi de cancer. Vara, litoralul este invadat de turiști din toată țara, care se întâmplă să aibă nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Când vine vorba despre spitale, însă, lucrurile nu stau nici pe departe bine. În județul nostru funcționează 13 unități sanitare cu paturi. În timp ce în județe precum Iași sau Cluj există 10,6 - 11 paturi de spital la mia de locuitori, la Constanța avem 4,7 paturi la mia de locuitori, după spusele directorului Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța (ASPJ), dr. Marius Dumitru Enescu. Asta în timp ce normele europene prevăd un număr de 6 - 6,5 paturi la mia de locuitori. Un singur spital de urgență în județ Avem un singur spital de urgență în tot județul, construit cu mai bine de 40 de ani în urmă și aflat într-o permanentă tranziție. La Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța sunt tratați bolnavii din județul nostru, dar și din județele limitrofe, plus cazurile din municipiul Constanța, și asta pentru că, din 2002, în orașul de la malul mării nu mai există spital municipal. Așa se face că secțiile celei mai mari unități sanitare din județ sunt în permanență supraaglomerate. În timp ce în marile orașe din țară există spitale pentru copii, pentru bolnavi cronici, spitale de obstetrică - ginecologie, la Constanța toate cazurile de acest fel sunt tratate la Spitalul Județean. Singurul avantaj este acela că unitatea este degrevată de pacienții cu boli contagioase, care ajung la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Mai există Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie de la Palazu Mare, Spitalul de Ftiziologie Agigea, dar și Spitalul de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală din Eforie Sud și Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord. La toate acestea, se adaugă spitalele municipale din Medgidia și Mangalia, unitățile orășenești din Cernavodă și Hârșova, Centrul de Sănătate Băneasa și cele două sanatorii - din Techirghiol și Mangalia. Nu avem niciun spital pentru copii, nicio unitate de obstetrică - ginecologie, de boli cronice și niciun spital de psihiatrie. În plus, activitatea medicală din Băneasa, Hârșova și Băneasa este foarte slabă, având în vedere numărul mic de servicii de care pot beneficia pacienții în aceste unități. Copiii bolnavi de cancer, tratați la București Copiii bolnavi de cancer din Constanța sunt tratați la București sau Iași. Părinții sunt nevoiți să străbată sute de kilometri pentru a-i duce pe micuți la spital. În celelalte orașe de talia Constanței, situația este cu totul alta. Excludem Bucureștiul din listă, dar luăm drept exemplu Iașiul. Acolo funcționează 18 unități sanitare - patru spitale de urgență, dintre care unul pentru copii, două spitale de obstetrică -ginecologie, un institut de gastroenterologie și hepatologie și un institut de boli cardiovasculare. Tot în județul Iași, ființează două spitale de psihiatrie. Tot 18 unități medicale cu paturi funcționează și în județul Cluj. În Cluj - Napoca există trei unități medicale de urgență, dintre care unul pentru copii, un spital de boli cronice în localitatea Borșa. Tot în Cluj Napoca funcționează trei institute - Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”, Institutul Inimii „Nicolae Stăncioiu” și Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal. Mult mai bine la capitolul unități sanitare stau și bănățenii. În Timișoara funcționează 16 unități sanitare, dintre care trei spitale de urgență. Tot în orașul de pe Bega ființează Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „L. Țurcanu”, Centrul Medical Clinic de Evaluare și Recuperare pentru Copii și Adolescenți „Cristian Șerban” Buziaș, un spital de obstetrică - ginecologie, un institut de boli cardiovasculare. Până și județul Galați stă mai bine decât Constanța la capitolul unități sanitare. Gălățenii au două spitale de urgență, dintre care unul pentru copii, dar și un spital de obstetrică-ginecologie. Demersuri pentru înființarea de noi unități De ce Constanța a fost dezavantajată, de-a lungul timpului din acest punct de vedere? Dr. Marius Dumitru Enescu, directorul Autorității de Sănătate Publică, leagă numărul mare de unități sanitare din Cluj sau Iași, spre exemplu, de existența centrelor universitare vechi, cu facultăți de medicină de tradiție. Tot Enescu spune că județul Constanța are prea puține unități cu paturi după depopularea spitalelor mai vechi și mai mici în perioada comunistă, așa cum s-a întâmplat la Băneasa. Dacă în anii ’70 la spitalul de acolo se făceau intervenții chirurgicale importante, acum centrul medical oferă foarte puține servicii medicale, iar autoritățile găsesc cu greu medici care să profeseze acolo. Același lucru s-a întâmplat și la spitalele din Hârșova și Cernavodă. Autoritățile sanitare județene spun că vor face tot posibilul pentru înființarea de noi unități sanitare la Constanța. Marius Enescu ne-a declarat că ASPJ a făcut demersuri la Ministerul Sănătății pentru înființarea unui spital de psihiatrie de sine - stătător, care va funcționa, cel mai probabil, pe locul fostului spital de Dermato-Venerice de la Agigea. De asemenea, ASPJ are în plan înființarea unui spital pentru bolnavi cronici. Terenul unde ar urma să fie construit se află în curtea Spitalului de Ortopedie, Traumatologie și Recuperare Medicală Eforie Sud. „Noi vrem să mai înființăm și o maternitate separată și un spital de pediatrie. La numărul de locuitori pe care îl are județul Constanța, înființarea acestora ar fi pe deplin justificată”, a declarat dr. Enescu. Directorul ASPJ a mai menționat că în clădirea fostului Spital CFR din Palas, care acum se află în patrimoniul ASPJ, va funcționa, în viitor, Institutul Regional de Sănătate Publică. De asemenea, în acest an vor începe lucrările pentru construirea Spitalului Regional Constanța. Punerea în funcțiune a acestui spital ar urma să amelioreze situația existentă, în prezent, în Dobrogea.