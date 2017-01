Constanţa, etern invadată de maidanezi

Constanța, etern invadată de maidanezi

Problema câinilor fără stăpân a atins pragul critic la Constanța. Patrupedele fac legea pe străzi, prin parcuri, pe plajă, peste tot. Cu toate că locuitorii orașului de la malul mării plătesc taxe și impozite pentru a se simți în siguranță pe străzi, autoritățile locale nu au de gând să facă nimic. Este un exemplu clar de incapacitate de a gestiona o problemă simplă, care afectează viața cotidiană a tuturor. Cu toate că problema câinilor fără stăpân este cunoscută de autoritățile locale constănțene, nici anul acesta nu au fost alocate fonduri suplimentare pentru strângerea patrupedelor sau pentru reducerea lor. Și asta în condițiile în care, anul trecut, o fetiță a plătit cu viața nepăsarea autorităților locale, fiind sfâșiată de câinii vagabonzi. Chiar și medicii constănțeni au semnalat, de nenumărate ori, că a crescut numărul persoanelor mușcate de câinii comunitari. „Anul acesta vom face ce am făcut și până acum” Primăria Constanța are un contract cu firma SC Alfmob Exim SRL pentru gestionarea problemelor câinilor fără stăpân. Din păcate, echipele de la Ecarisaj, conduse de Adrian Mănăstireanu, nu reușesc să facă față numărului mare de patrupede. „Anul acesta vom face ce am făcut și până acum. Bugetul alocat este același de anul trecut”, a declarat directorul firmei. Adrian Mănăstireanu ne-a spus că la nivelul autorităților locale nu există nicio campanie de strângere a animalelor fără stăpân, deși problema este extrem de gravă. Practic, am ajuns să fim vânați de câinii comunitari oriunde ne-am afla. „Acum, la nivel de Parlament, se lucrează la o lege prin care se dorește modificarea legii adopțiilor animalelor, astfel încât să fie stimulate adopțiile”, a precizat Mănăstireanu. Târg de adopție a patrupedelor fără stăpân Războiul dintre hingheri și câinii maidanezi este, de când se știe, câștigat doar de cei din urmă. „În Constanța sunt prinși maxim 35 de câini pe zi, care sunt duși la Biobază. Cei cu fracturi sau care sunt bolnavi sunt eutanasiați, iar restul rămân aici o perioadă, după care le dăm drumul. Capacitatea Biobazei este de 360 de câini”, ne spune reprezentantul firmei de Ecarisaj. Directorul SC Alfmob Exim ne-a povestit că o asociație de protecție a animalelor neînregistrată a făcut o plângere pe care a înaintat-o președintelui României: „Au venit în control pe 22 noiembrie 2008, iar atunci aveam 7.800 de câini gestionați și sub 300 adoptați. Raportul de adopție este sub 5%, foarte mic, de aceea vreau să organizez un târg de adopție”. Iubitorii de câini vor putea să-i ia acasă castrați, înregistrați, cu carnet de vaccinări. Nicio măsură, anul acesta, pentru gestionarea maidanezilor Locuitorii Constanței sunt terorizați de maidanezi, mai ales noaptea, iar zonele care ridică cele mai multe probleme sunt aceleași de fiecare dată: Faleză Nord, Poarta 6, Tomis Nord. „Câinii din Faleză Nord fug spre mare, cei din Poarta 6 înspre port, iar cei din Tomis Nord se adăpostesc în vii când vin echipele noastre. Periferia este zona fierbinte. În rest, se adăpostesc între blocuri și sunt greu de prins”, a adăugat directorul Biobazei. Constănțenii plătesc taxe și impozite și doresc să poată ieși din scara blocului sau la plimbare fără să le fie teamă că pot fi atacați sau mușcați de câini. Patrupede-le au împânzit tot orașul, cu toții le vedem și ne ferim de ele. Din păcate, măsurile care se iau sunt puține în comparație cu numărul câinilor comunitari și singurul lucru care ne rămâne nouă de fă-cut este să sunăm în continuu la dispeceratul Primăriei Constanța, la numărul de telefon 0241.550.055, pentru a anunța că în zona în care locuim sunt foarte mulți maidanezi. De fiecare dată autoritățile locale au bătut monedă pe faptul că legea le interzice eutanasierea. Nimeni nu a vorbit de uciderea lor, însă o soluție pe termen lung ar fi sterili-zarea. Însă, atâta timp cât sumele alocate din bugetul local au rămas aceleași ca și anul trecut, după cum ne-a spus Adrian Mănăstireanu, asta ne demonstrează că autoritățile locale nu doresc să facă nimic pentru a gestiona problema maidanezilor. Nu putem decât să ne rugăm la cât mai puține incidente și poate, pe viitor, autoritățile locale constănțene să se gândească la campanii de strângere a animalelor fără stăpân, de reducere a numărului câinilor comunitari, cu efecte vizibile nu doar pe hârtie.