„Constanţa are o poziţie strategică şi poate să conteze pe solidaritatea Uniunii Europene!”

Jacques Barrot, vicepreședintele Comisiei Europene, afirmă:

„Constanța are o poziție strategică și poate să conteze pe solidaritatea Uniunii Europene!”

Ieri, fosta Gară Maritimă a portului Constanța a fost asaltată de ziariști. Interesul lor a fost stârnit de vizita lui Jacques Barrot, vicepreședintele Comisiei Europene, care deține și portofoliul transporturilor în cadrul instituției comunitare. Înaltul demnitar european a venit însoțit de ministrul Transporturilor, Ludovic Orban, și a fost întâmpinat de reprezentanții autorităților portuare. 90% privatizat „Constanța este cel mai mare port de la Marea Neagră și al nouălea ca mărime din Europa. Are o capacitate de 100 milioane tone de mărfuri pe an și realizează, în prezent, 60 de milioane” - și-a început prezentarea Constantin Matei, directorul general al administrației portuare. Expunerea lui a cuprins date despre organizarea portului Constanța, terminalele actuale, proiectele de investiții în derulare și cele viitoare, legătura cu Dunărea și conexiunile cu Europa, rolul jucat în comerțul dintre UE și Orientul Îndepărtat. Barrot a aflat că portul Constanța realizează un trafic de 1,5 milioane containere pe an, față de doar 250.000 containere la Odessa, și că el va crește la 2,5 milioane containere, în viitorii ani. Oaspetele a solicitat mai multe informații și a aflat, printre altele că, spre deosebire de porturile franceze, care se luptă să privatizeze activitatea de operare, companiile din portul Constanța sunt, în proporție de 90%, cu capital privat. La concurență cu Asia Răspunzând întrebărilor ziariș-tilor, vicepreședintele Comisiei Europene a declarat următoarele: „Sunt foarte bucuros că am venit la Constanța, să văd al nouălea ca mărime din Europa. Transportul maritim are o mare importanță la ora actuală, cu atât mai mult în epoca globalizării. Astăzi, 82% din transporturi se fac pe această cale. Constanța ar șansa de a fi legată prin calea feroviară și Dunăre de toată Europa. Aveți un transport mai compatibil cu mediul înconjurător, cu cerința micșorării emisiilor de CO2 în atmosferă. Insist asupra ideii necesității modernizării porturilor europene, cu cât Asia le modernizează din ce în ce mai mult pe ale sale. Modernizare înseamnă și îmbunătățirea infrastructurii. Când spun asta, sunt bucuros să constat tendințele de extindere a capacităților din portul Constanța. La acest lucru trebuie să contribuie foarte mult și calitatea dialogului social și a coeziunii. Vom da mare atenție siguranței navigației, poluării și evitării mareelor negre. Parlamentul European urmează să aprobe șapte propuneri care au în vedere stabilirea unor măsuri privind siguranța transportului maritim. Printre acestea se numără cele privind Port State Control, responsabilizarea mai mare a armatorilor (cărora trebuie să li se impună plata despăgubirilor în caz de poluare) și o anumită severitate în ceea ce privește societățile de clasificare. Vom continua ca prin fondurile europene să susținem modernizarea Dunării, a căilor ferate care leagă Bucureștiul cu Constanța și Budapesta. Constanța are o poziție strategică și de aceea poate să conteze pe solidaritatea Uniunii Europene.” Referindu-se la industria navală, Barrot a declarat că UE este interesată de construcția unor nave din ce în ce mai performante și mai puțin poluante, dar că susținerea artificială a șantierelor navale nu intră în atribuțiile comunității. De la Constanța la Porțile de Fier Răspunzând întrebării ziarului „Cuget Liber”, ministrul Transporturilor a declarat că dovada sprijinului UE pentru transportul maritim și fluvial din România este faptul că a fost aprobat programul operațional sectorial pe transporturi. Prin acesta se alocă țării noastre suma de 4,7 miliarde euro. O parte din bani sunt destinați investițiilor portuare. „Există două proiecte finanțate în baza acestui program, respectiv podul peste Canalul Dunăre - Marea Neagră și investiția din zona fluvio-maritimă, care a trecut, deja, de consultanții Comisiei Europene. Urmează să depunem cererea de finanțare. Prelungirea digului de nord este un proiect cu o valoare de 100 milioane euro, care va beneficia, de asemenea, de finanțare europeană. Este în fază finală de aprobare de către consultanții CE. Vom executa, de asemenea, lucrările de finalizare a Canalului Dunăre - Marea Neagră. Tot din fonduri europene se va realiza îmbunătățirea condițiilor de navigabilitate pe Dunăre, în zona Brăila - Călărași și Porțile de Fier II - Călărași.”