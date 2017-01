Constanţa ar fi putut achiziţiona tramvaie cu fonduri europene nerambursabile

Constanța ar fi putut achiziționa tramvaie cu fonduri europene nerambursabile

Tramvaiele de la Constanța și-au trăit ultimele clipe la sfârșitul anului trecut. Distrugerea sistemului de transport ecologic cu tramvaiul a fost prezentată drept o mare victorie, autoritățile locale punând accentul pe investițiile în noile MAZ-uri. Orașul de la malul mării are o faimă nu tocmai bună când vine vorba de mijloacele de transport în comun ecologice. La finele anului trecut, autoritățile locale au crezut de cuviință că trebuie eliminate tramvaiele de pe ultimele două linii, 101 și 102, care aveau norma de poluare zero, și înlocuite cu autobuze noi, cu norma de poluare Euro 4. Înlocuirea tramvaielor, a troleibuzelor, reabilitarea căii de rulare ar fi fost mult prea costisitoare pentru constănțeni, de aceea autoritățile locale au găsit soluția cea mai ușoară - investirea banilor publici în autobuze. „Investițiile în transportul electric ar fi fost colosale, peste măsura buzunarului constănțeanului, pentru că trebuia schimbată toată infrastructura. Doar că autoritățile din Constanța nu s-au gândit că banii ar putea veni din altă parte. Autobuzele nu pot fi cumpărate cu fonduri europene, pe când tramvaiele și troleibuzele pot fi achiziționate cu bani din fonduri europene nerambursabile sau guvernamentale”, a declarat ing. Silviu Sîntea, președintele ONG „Transira”, care promovează sistemul de transport ecologic în România. Durata de viață a unui tramvai, minim 35 ani Constanța a renunțat la transportul public pe șine, într-o perioadă în care tot mai multe țări optează pentru transportul ecologic, care este sigur și eficient. Investițiile în infrastructura de tramvaie și troleibuze ar fi aproape duble față de infrastructura de autobuz. Însă, durata de viață a mijloacelor de transport ecologice ar fi dublă. „Constanța a fost poate orașul care a avut cea mai mare pondere a transportului electric din țară, raportat la numărul total de trasee, a avut profesioniști. Știu că a existat aici o echipă puternică de specialiști, ce a ajutat și alte orașe să își dezvolte transportul electric”, ne-a mai spus Silviu Sîntea. Potrivit reprezentantului „Transira”, „Comisia Europeană, prin Cartea Verde a Transportului Urban, promovează în rândul cetățenilor transportul public cu tramvaiul, metroul, troleibuzul, a căror rată de poluare este minimă”. Și iată că orașul de la malul mării a renunțat la tramvaie, în ciuda posibilității accesării fondurilor nerambursabile pentru transportul ecologic. „Durata de viață a unui tramvai este de minim 35 de ani, în timp ce a unui autobuz scade la jumătate. Pentru că tramvaiele sunt foarte scumpe, am propus autorităților locale să înlocuiască tramvaiele cu troleibuzele, investiție inițial mare, dar care se amortizează rapid. Prin folosirea a 150 de troleibuze, în detrimentul a 150 de autobuze, nu s-ar degaja în atmosferă 10.500 de tone de dioxid de carbon anual”, au fost argumentele interlocutorului nostru. În zadar. Dacă prețul unui autobuz este de 210.000 euro, al unui troleibuz este de 260.000 euro și al unui tramvai este de 2.700.000 euro, la ultimele două adăugându-se și cheltuielile de întreținere a șinelor, a rețelei de electricitate. Abia după articolul apărut în ziarul “Cuget Liber” în noiembrie 2008, reprezentanții RATC au contactat ONG Transira pentru a li se prezenta planul de dezvoltare a transportului în comun cu troleibuzul. Prețul unui tramvai Siemens - 2.700.000 euro Pentru că achiziționarea de tramvaie depășea cu mult posibilitățile financiare ale Constanței, un astfel de mijloc de transport în comun având un preț de 2.700.000 euro pe bucată - model Siemens sau Bombardier, echipa Mazăre a ales autobuzele cu norma de poluare Euro 4. La scurt timp după desființarea traseului tramvaielor, s-a trecut la scoaterea căii de rulare. Lucrările au început anul trecut, în prezent fiind abandonate din cauza vremii nefavorabile. Potrivit site-ului Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța, parcul auto de mijloace de transport în comun are 15 troleibuze ROCAR 412E, achiziționate în 2002, și cinci troleibuze DAC 212E, achiziționate în anul 2000, care circulă pe traseele 48 - Palas - Poarta 2 Port, 48b - Palas-Gară.