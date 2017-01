Consilierul local Florin Maftei, din nou în vizorul poliţiştilor din Mangalia

Consilierul local Florin Maftei, din nou în vizorul polițiștilor din Mangalia

Consilierul local Florin Maftei a ajuns, miercuri seară, din nou la Poliția din Mangalia. Oamenii legii au fost alertați de mai mulți localnici că Maftei a intrat într-un restaurant cu o pușcă asupra lui. Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, unde l-au găsit pe alesul local. Nu au găsit o pușcă reală, ci una artizanală, realizată dintr-un lemn, de care era legată cu sârmă o țeavă. Maftei a fost dus la sediul poliției, unde i s-au luat declarații. Potrivit comisarului șef Nicolae Pescaru, șeful Poliției Mangalia, se fac cercetăti asupra lui Florin Maftei, existând suspiciuni că acesta ar fi intrat inițial în restaurant cu o pușcă de vânătoare reală asupra lui. „Am fost anunțați că Maftei a intrat într-un restaurant, având o pușcă asupra lui, ascunsă sub haină. Imediat a ajuns o echipă acolo, care l-a găsit pe Maftei în fața localului. Numai că noi nu am găsit asupra lui o pușcă reală, ci un lemn de care era legată, cu sârmă, o țeavă. Seamănă foarte bine cu o pușcă. Însă noi nu suntem siguri 100% că el nu a intrat în restaurant cu o pușcă reală sub haină. Are permis de port armă și este posesorul unei arme de vânătoare. Vom face investigații, vom lua declarații pentru a vedea exact dacă a avut la el o armă adevărată sau nu”, a declarat comisarul șef Nicolae Pescaru. Șeful Poliției Mangalia spune că Florin Maftei, în prezent consilier local independent, este cunoscut oamenilor legii din oraș, el având la activ numeroase scandaluri și altercații, care au necesitat intervenția forțelor de ordine. „El a mai provocat incidente, este cunoscut polițiștilor. În ultima vreme a ajuns să se certe mai cu toată lumea”, spune Pescaru.