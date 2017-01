Consilierii PD-L care l-au protejat pe Mazăre vor fi traşi pe linie moartă

Duțu amenință cu sancțiuni

Consilierii PD-L care l-au protejat pe Mazăre vor fi trași pe linie moartă

r Stelian Duțu a declarat că aleșii locali ai PD-L, care au votat împotriva constituirii CLM ca parte civilă în procesul în care Mazăre este cercetat pentru prejudicii aduse orașului de 35 milioane de euro, nu vor mai candida niciodată din partea partidului Consilierii locali municipali constănțeni, indiferent de partid, și-au exprimat, săptămâna trecută, solidaritatea față de primarul Radu Mazăre în problemele pe care el le are cu Justiția. Aleșii locali, fie ei de la PD-L, PNL, PSD sau PRM, au refuzat în unanimitate să se constituie parte civilă în procesul în care edilul este cercetat de procurori pentru un prejudiciu adus orașului de peste 30 milioane de euro. DNA a trimis o adresă Consiliului Local Municipal prin care cere instituției să se constituie parte civilă în procesul în care Mazăre, Constantinescu și alți grei ai Primăriei sunt cercetați pentru retrocedări ilegale. Surprinzător, consilierii, fie ei aleși locali ai PNL, PD-L, PRM sau PSD, au respins în unanimitate solicitarea procurorilor anticorupție. Acest vot de încredere dat primarului, inclusiv de către cei doi consilieri locali democrat-liberali prezenți la ședință, Dănuț Moisoiu și Constantin Chirilă, l-a supărat foarte tare pe liderul organizației județene a PD-L, Stelian Duțu. „Sunt extrem de dezamăgit de toți consilierii, nu numai de cei ai PD-L. Vom analiza foarte atent ce s-a întâmplat la acea ședință și cum au votat consilierii noștri. Probabil că o parte dintre ei vor mai dori să candideze. Eu, personal, voi cere partidului, biroului permanent județean, biroului permanent municipal să nu accepte candidaturile lor. Mă voi opune ca acei consilieri PD-L care l-au susținut pe Mazăre să mai candideze vreodată din partea partidului”, a declarat Stelian Duțu. Liderul democrat-liberal spune că nu știe dacă aleșii locali ai PD-L au avut vreo înțelegere cu primarul Mazăre, însă garantează pentru Constantin Chirilă că nu are nicio afinitate pentru edilul PSD. „Consiliul Local nu poate să ceară contraexpertiză. Nu are această calitate. Este strict treaba părților. Asta demonstrează că toți consilierii au fost la mâna lui Mazăre. Cred că e posibilă orice înțelegere, chiar și între consilierii PD-L și primar. Știu sigur că doar Chirilă nu are nicio înțelegere cu Mazăre. Pentru ceilalți, nu bag mâna în foc. Nu cunosc dacă au știut dinainte de acest punct de pe ordinea de zi, însă niciun gest nu poate fi calificat. Nu trebuia să se pronunțe ei. Au demonstrat că îl protejază pe primar. Știu sigur că 99% dintre consilierii locali nu puteau face altfel deoarece sunt îndatorați primarului. Așa că au acționat toți într-o singură simțire și gândire”, spune Duțu. Președintele PD-L Constanța îi acuză pe consilieri, pe lângă faptul că îl protejează Mazăre, că aduc prejudicii Consiliului Local și orașului Constanța deoarece prejudiciul constatat de procurori a fost săvârșit în dauna bugetului local.