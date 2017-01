Consilierii din Eforie continuă ţiganiada locală

Sfidând implicarea prefectului Culețu,

Consilierii din Eforie continuă țiganiada locală

După scandalul din Consiliul Local Năvodari, care durează de mai bine de nouă luni, iată că a venit rândul aleșilor locali din Eforie să transforme activitatea administrației locale într-un butoi cu pulbere. Ca urmare a atacării în contencios administrativ, de către prefectul Dănuț Culețu, a proiectelor de hotărâre din ședința de CL din 18 iulie, orașul Eforie a rămas, pentru moment, fără viceprimar. Tensiunile dintre consilierii PSD și PNL, pe de o parte, și cei democrat-liberali, de cealaltă parte, s-au manifestat și ieri, atunci când, în ciuda prezenței la ședința de CL a reprezentantului guvernului în teritoriu, aleșii locali s-au întâlnit doar de dragul… întâlnirii, ei nereușind să aprobe niciun proiect de hotărâre. Ședința extraordinară convocată ieri de primarul social-democrat Ovidiu Brăiloiu a reprezentat un nou motiv de conflicte între consilierii locali. În ciuda faptului că pe convocatorul ședinței s-au aflat doar cinci proiecte de hotărâre, niciunul dintre ele nu a fost aprobat și asta pentru că spiritele s-au încins imediat. Astfel, aleșii locali PD-L s-au opus primelor două proiecte de pe ordinea de zi, care vizau validarea mandatelor de consilieri locali ale lui Laurențiu Ursu și Constantin Daniel Stănoiu. Pedeliștii resping în continuare ideea validării mandatelor celor doi consilieri PSD și, mai mult decât atât, în prezent refuză să pună în aplicare decizia instanței, definitivă și irevocabilă, prin care CL Eforie este obligat să-i confirme în funcție pe Ursu și pe Stănoiu. Potrivit consilierului local Gigi Chiru, principalul contracandidat al lui Brăiloiu în cursa pentru primărie, aleșii locali PD-L din Eforie cer o revizuire a hotărârii instanței prin care CL este obligat să valideze cele două mandate. În pofida faptului că cele două tabere cad de acord atunci când susțin că activitatea administrației locale este blocată într-un „război al nervilor”, nu același lucru se poate spune atunci când vine vorba de motivațiile lor. În timp ce aleșii locali liberali și social-democrați îl acuză pe Chiru și, respectiv, pe consilierii pedeliști de „rea credință”, tabăra adversă susține că nu este decât victima abuzurilor aleșilor locali PSD și PNL. În Eforie, funcția de viceprimar este vacantă Unul dintre cele mai tensionate momente ale ședinței de ieri, eveniment la care a luat parte și prefectul Dănuț Culețu, a fost reprezentat de proiectul de hotărâre cu numărul trei, care presupunea alegerea unui viceprimar al orașului. De menționat este că Eforie a rămas fără viceprimar în urma atacării, în contencios administrativ, a hotărârilor aprobate în ședința din 18 iulie. Reamintim că în contextul acelei ședințe liberalul Șerban Robert Nicolae fusese desemnat viceprimar. Conflictul consilierilor locali din Eforie a cunoscut însă o altă turnură în urma implicării reprezentatului guvernului în teritoriu. Astfel, în cadrul ședinței de ieri, aleșii locali trebuiau să propună un nou viceprimar, lucru care însă nu s-a întâmplat. În sensul acesta, Chiru a declarat că PD-L nu va înainta nicio propunere pentru funcția de viceprimar: „Nu îmi sacrific nici un coleg ca să lucreze în dezordinea asta. Pe de altă parte, noi susținem orice propunere venită din partea colegilor noștri și îl sprijinim inclusiv pe primar în ceea ce vrea să facă. Atâta doar că îl rugăm să fie mai înțelegător”, a ținut să menționeze democrat-liberalul Chiru. În replică, primarul Brăiloiu a declarat că „acest blocaj artificial este provocat de pedeliști, care se opun atât alegerii unui viceprimar, cât și validării celor doi consilieri PSD”. Totodată, Brăiloiu a precizat că nici proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2008 nu a mai fost discutat. „Cea mai gravă este, în momentul acesta, situația bugetul local. Nu putem face treabă, nu putem acorda ajutoarele sociale, unele dintre salarii, nu putem face plățile pentru serviciile de salubrizare. Asta numai din cauza blocării activității CL Eforie”, a explicat edilul social-democrat. Prefectul cere responsabilitate În ceea ce privește situația CL Eforie, dar și a viceprimarului, prefectul Culețu a declarat: „E adevărat că, după ce am atacat în contencios administrativ hotărârile ședinței din 18 iulie, orașul a rămas fără viceprimar. Consilierii sunt nevoiți însă ca, până la alegerea unui nou vice, să respecte decizia instanței, care e definitivă și irevocabilă. Mandatele celor doi consilieri trebuie recunoscute. Abia ulterior trebuie făcută o propunere pentru noul viceprimar”, a explicat el. Mai mult decât atât, Culețu a subliniat că numeroasele controverse iscate între aleșii locali nu fac decât rău locuitorilor orașului. „La nivelul localității Eforie, consilierii ar trebui să dea dovadă de mai multă responsabilitate. Am auzit oameni total nemulțumiți de criza din CL. Tocmai de aceea, consider că aleșii locali trebuie să ajungă la un compromis care să genereze exclusiv binele locuitorilor”, a conchis Culețu.