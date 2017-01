Condoleezza Rice crede că ar fi „foarte rău” dacă Putin ar mai candida la Preşedinţia Rusiei

Condoleezza Rice crede că ar fi „foarte rău” dacă Putin ar mai candida la Președinția Rusiei

Ştire online publicată Luni, 09 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Secretarul american de stat, Condoleezza Rice, a declarat că ar fi „foarte rău" dacă Rusia și-ar amenda Constituția, care prevede că președintele Vladimir Putin nu mai poate candida din nou la președinție după ce a deținut două mandate consecutive de patru ani în fruntea statului. Potrivit Reuters, Rice a spus, într-un interviu acordat vineri postului de televiziune CNBC, că speră că Rusia își va respecta angajamentul de a permite organizarea de alegeri parlamentare și prezidențiale libere și corecte. „Ar fi foarte rău pentru Rusia dacă ar proceda la vreo schimbare a Constituției", a declarat șefa diploma-ției americane. „Îl cred pe cuvânt pe președintele Putin că va permite un transfer constituțional al puterii și că nu are nicio intenție de a schimba Constituția rusă", a adăugat Rice. „Ar fi foarte rău pentru Rusia dacă s-ar opera modificări în Constituție", a repetat secretarul american de stat. „Alegerile ar trebui să fie libere și corecte, iar alegerile libere și corecte nu încep în ziua unui scrutin - încep cu accesul la informații acordat presei, încep cu posibilitatea dată oamenilor de a se aduna și de a manifesta liber", a adăugat Rice. „Aș spera că Rusia își va respecta angajamentul de a garanta că alegerile și campania electorală vor fi libere și corecte", a insistat șefa diplomației americane. Statele Unite își exprimă de mai mult timp îngrijorarea în legătură cu direcția pe care a luat-o democrația în Rusia sub conducerea lui Putin, inclusiv în ceea ce privește controlul statului asupra mass-media și hărțuirea partidelor de opoziție. Rusia trebuie să organizeze alegeri legislative în decembrie, iar alegeri prezidențiale în martie 2008. Putin nu mai are dreptul de a candida pentru un nou mandat, iar analiștii consideră că vicepremierii Serghei Ivanov și Dmitri Medvedev sunt cei mai probabili succesori ai săi. În pofida presiunilor din partea aliaților săi, Putin a respins ideea de a amenda Constituția pentru a-i permite un al treilea mandat consecutiv de patru ani, deși s-a pronunțat în favoarea extinderii manda-tului de președinte al viitorilor lideri la cinci sau chiar șapte ani.