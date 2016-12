Condamnat la trei ani de închisoare pentru trafic de influenţă

Condamnat la trei ani de închisoare pentru trafic de influență

Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) au dispus condamnarea la pedeapsa de trei ani de închisoare cu executare a lui Sorin Bogdan Zvîrcolescu, acuzat de comiterea infracțiunii de trafic de influență. El primise, anterior, de la Curtea de Apel Constanța, doi ani de închisoare cu suspendare, iar de la prima instanță - Tribunalul Constanța, un an și jumătate de închisoare cu executare. Sentința cea mai grea, a ÎCCJ, de trei ani de închisoare cu executare, este definitivă, astfel că ea urmează a fi pusă în aplicare. Procurorii Serviciului Teritorial Constanța al Departamentului Național Anticorupție au dispus trimiterea în judecată a lui Sorin Bogdan Zvîrcolescu, de 21 de ani, din Constanța, cercetat pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență. Inițial, procurorii DNA au avut în vedere și infracțiunea de șantaj, dau ulterior au dispus scoaterea de sub urmărire penală pentru această faptă. Bărbatul era la acel moment administrator la o societate comercială și livra lemne în mai multe comune din Constanța. Fiind în contact permanent cu diverse persoane, tânărul le întreba dacă au cereri de despăgubiri, susținând că are influență asupra unor funcționari ale căror atribuții de serviciu includeau aprobarea unor astfel de solicitări. Mai precis, susținea că putea interveni pentru urgentarea plății efective. El a fost descoperit în timp ce primea suma de 300 de milioane de lei vechi pentru că intervenise în rezolvarea unei astfel de probleme. Zvîrcolescu a fost prins în flagrant la terasa „New Safari”, în urma unui denunț făcut de prietenul nepoatei unei bătrâne, ce fusese strămutată din Bulgaria. Elena Bododel era îndreptățită să primească despăgubiri de la Statul Român în valoare de 1,8 miliarde de lei vechi. Cererea a fost formulată în 1999 și a fost aprobată în iunie 2006, iar suma de bani urma a fi luată în două tranșe. Iulian Robert Flodor a aflat că Sorin Bogdan Zvîrcolescu ar fi ajutat și o altă persoană cu o problemă similară și a apelat la el pentru a interveni pe lângă membrii comisiei care se ocupau de restituirea banilor. Cei doi au ajuns la o înțelegere, astfel că Sorin Bogdan Zvîrcolescu urma să primească 40% din prima tranșă și 60% din a doua. După cinci zile, problema a fost rezolvată și femeia a primit 775 milioane lei vechi, din care ar fi trebuit să-i dea lui Zvîrcolescu 300 de milioane de lei vechi. Doar că după ce s-a văzut cu banii, cei care solicitaseră ajutorul nu au mai vrut să-i dea partea lui Zvîrcolescu și l-au reclamat la DNA. Pe parcursul judecății, Zvîrcolescu a susținut că nici măcar nu știe cum o cheamă pe beneficiara compensațiilor. El a precizat că nu i s-ar fi prezentat hotărârea prin care se acordau compensațiile, că nu a făcut nici un demers la vreo instituție a statului și nu a intervenit la niciun funcționar.