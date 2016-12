Condamnarea ziaristei Feri Predescu, în atenţia presei centrale

Condamnarea ziaristei Feri Predescu, în atenția presei centrale

Aproape 600 de semnături s-au strâns pentru petiția inițiată împotriva magistraților care au dat sentința în procesul dintre jurnalista Feri Predescu și Radu Mazăre, prin care ziarista a fost condamnată la plata a 50.000 de lei. Mulți dintre cei care au luat la cunoștință despre această petiție și care au semnat-o, au și comentat pe baza cazului expus. Mai mult, jurnaliștilor care au semnat petiția li s-au alăturat și oameni politici, scriitori, oameni de afaceri, profesori universitari din mediul jurnalistic și nu numai. Într-un cuvânt, mulți din cei care sunt de acord că prin condamnarea unui ziarist s-a îngrădit dreptul la liberă exprimare, într-o țară care se vrea democrată. Valentin Zaschievici este, în prezent, redactor șef adjunct la „Jurnalul Național”. În perioada 1994-1999 a lucrat ca reporter, redactor și șef departament la cotidianul „Libertatea”. Pentru un scurt interval de timp (1999-2000) a fost șef la Departamentul Anchete, „Jurnalul Național”. A trecut, ca redactor-șef, pe la „Ora” după care, în 2002, a revenit la „Jurnalul Național”. Ca orice jurnalist care „se respectă”, el nu a ezitat să scrie ori de câte ori a fost cazul despre ilegalitățile care se comit la noi în țară, chiar dacă a fost vorba despre simpli directori, primari sau oameni politici. Ceea ce i-a adus și numeroase procese, însă în care magistrații au cântărit faptele cu simț de răspundere și au văzut libertatea de exprimare așa cum ar trebui văzută într-o țară democratică. În consecință, el s-a alăturat jurnalistei Feri Predescu și a semnat petiția inițiată împotriva magis-traților care au condamnat-o. Mai mult, el a simțit că trebuie să și comenteze starea de fapt creată prin acest precedent periculos îndreptat împotriva jurnaliștilor care au ceva de spus. Redăm, în continuare, punctul său de vedere: „Se va vedea, în timp, cât de periculoasă pentru libertatea de exprimare este acțiunea civilă împotriva jurnaliștilor. Motivul este simplu: jurnalistul nu mai poate face proba verității. V-o spun în calitate de cunoscător. Am avut parte, în cariera de peste 15 ani, de foarte multe procese ce mi-au fost intentate pentru calomnie. În toate cazurile am făcut apel la proba verității, mai puțin în situațiile în care instanța a respins acțiunile încă înainte de a produce eu probele. Inutil să spun că nu am pierdut niciun proces. Am fost inculpat, așadar, în procese penale de calomnie și le-am câștigat. Nu mi-a fost intentat însă niciodată un proces în civil. Și mă consider norocos, pentru că, într-un proces civil, nu îți este îngăduită nici proba testimonială, nici cea cu înscrisuri. Nu poți dovedi temeinicia și acoperirea de interes public a acțiunilor tale. Dacă reclamantul consideră că i s-au adus prejudicii materiale, este obligat să le dovedească. Prejudiciile morale însă sunt evaluate de «bunul simt» al judecătorului. Iar evaluarea este făcută potrivit unor criterii arbitrare. Ce este mai grav, e că însăși vinovăția inculpatului este stabilită, în procesul civil, în temeiul unor asemenea criterii. Am citit cu atenție ambele decizii: a Judecătoriei și a Tribunalului. Consider că magistraților Tribunalului Constanța le-a lipsit cu desăvârșire acest «bun simt». Chiar și condamnarea jurnalistei Feri Predescu la plata unor daune morale de 1 leu pentru afirmațiile făcute în acea emisiune ar fi fost, în opinia mea, o fărădelege sfruntată. Drept pentru care semnez această petiție și consider oportună o anchetă obiectivă și severă a Consiliului Superior al Magistraturii la Constanța”.