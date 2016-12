Concluziile unei anchete din 1979 privind asasinarea lui Kennedy, puse sub semnul întrebării

Ştire online publicată Miercuri, 16 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O nouă carte publicată recent în Statele Unite pune sub semnul întrebării concluziile formulate la sfârșitul unei anchete realizate de Congresul american în 1979, potrivit cărora asasinarea președintelui John F. Kennedy, în urmă cu 50 de ani, a fost rezultatul unei „conspirații nedefinite“.Cartea, intitulată „The Kennedy Half Century”, scrisă de renumitul profesor de științe politice Larry Sabato, de la Universitatea Virginia, contestă concluziile formulate de House of Representatives Select Committee on Assassinations, potrivit cărora un foc de armă a fost tras în președintele John F. Kennedy de pe așa-numita „colină înverzită” din Dallas, pe 22 noiembrie 1963.Lee Harvey Oswald a tras mai multe focuri de armă în coloana oficială în care se afla președintele american, de la etajul al șaselea al Texas School Book Depository, de lângă Dealey Plaza. Concluzia guvernamentală referitoare la existența unei conspirații nedefinite - grație unei împușcături adiționale de pe colina înverzită - a fost trasă pe baza analizei acustice a unui dispozitiv de înregistrare Dictabelt care se afla pe motocicleta unui ofițer de poliție american.Anchetatorii din Congresul american au crezut că motocicleta se afla în coloana oficială și că acel dispozitiv Dictabelt a înregistrat patru focuri de armă.Profesorul Larry Sabato spune că o serie de analize audio noi, realizate cu tehnologie avansată, pentru cartea lui, dovedesc faptul că acel polițist motociclist din Dallas nu se afla în coloana prezidențială în momentul împuș-căturilor.Motocicleta, condusă de polițistul Willie Price, se afla la o distanță de aproximativ 3,8 kilometri în momentul împușcăturilor, afirmă profesorul Larry Sabato.În plus, spune el, experții în acustică au descoperit că „impulsurile” sonore captate de dispozitivul Dictabelt, despre care s-a crezut inițial că erau focuri de armă, ar fi putut fi pur și simplu niște zgomote produse de motorul motocicletei.