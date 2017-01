Concertele anului 2009 (I)

După ce anul trecut s-a înregistrat o adevărată hemoragie de artiști și trupe cu nume ce au dat năvală în timpanele noastre, după ce au trecut pe la noi Kylie Minogue, Judas Priest, Metallica, Lenny Kravitz, Nelly Furtado, Kaiser Chiefs, Cypress Hill sau Alanis Morissette, 2009 promite noi delicii: Sting, Manowar, Depeche Mode, Motorhead sau Nazareth. Fiind început de an, lista datelor confirmate este destul de scurtă, dar suculentă. 10 februarie – Sting Unul din cei mai importanți artiști de pe planetă, Sting, concertează la Sala Palatului pe 10 februarie. Despre costul bile-telor nu are rost să mai vorbim, din moment ce concertul se va ține cu casa închisă. Potrivit bestmusic.ro, spectacolul este inclus în turneul de promovare a celui mai recent proiect al artistului, „Songs from the Labyrinth“, înregistrat alături de celebrul muzician bosniac Edin Karamazov, maestru al lăutei și fost elev al dirijorului român Sergiu Celibidache. De-a lungul impresionantei cariere muzicale ca artist solo și lider al legendarei trupe rock The Police, Sting a vândut aproape 100 milioane de albume și a fost distins cu nu mai puțin de șaisprezece premii Grammy! Printre hiturile sale celebre se numără „Englishman in New York”, „Fragile”, „Shape of my heart”, „Roxanne”, „Desert Rose”, „Mad about you” sau „If I ever lose my faith in you”. „Songs from the Labyrinth” este un tribut adus marelui compozitor elisabetan John Dowland (1563 - 1626), pe care Sting l-a descoperit la începutul anilor ’80. 24 ianuarie - John Lawton (ex-Uriah Heep) Dacă în mai 2008 Uriah Heep au cântat la Satu Mare, fostul lor vocalist, John Lawton, va veni pentru prima oară în România, fiind invitat la aniversarea unui an de Hard Rock Café București. Lawton a făcut parte din Uriah Heep între anii 1976 și 1979, înregistrând trei albume în studio (Firefly - 1977, Innocent Victim -1977, Fallen Angel - 1978) și unul live (Live in Europe 79 - înregistrat în timpul turneului în Europa și SUA din 1979, dar lansat în 1986). Cariera lui Lawton se leagă de existența trupei cult germane Lucifer’s Friend, cu care a înregistrat nouă albume, în perioadele 1969-1976 și 1979-1995. De-a lungul timpului, muzicianul englez a făcut parte din Les Humphries Singers, Rebel, Gunhill, Hensley Lawton Band și actualul proiect On The Rocks. La Hard Rock Café, Lawton va interpreta piese din repertoriul Uriah Heep, dar și compoziții proprii. Intrarea e liberă, în limita locurilor disponibile. 7 februarie - Sepultura Sepultura revin în România pentru a-și promova ultimul album, „A-Lex“, într-un concert susținut pe 7 februarie la Sala Polivalentă din București. Trupa înființată de frații Max și Igor Cavalera în 1984 a ajuns la al unsprezecelea album, apogeul fiind atins la începutul anilor 90, când albume ca „Beneath The Remains” și „Arise” au revoluționat soundul death-metal prin introducerea elementelor folclorice braziliene. În 1996, frontmanul Max Cavalera a părăsit trupa, după ce colegii săi au decis să nu mai continue colaborarea cu managerul Gloria Cavalera, soția lui Max. Fratele său, Igor Cavalera, a mai cântat cu Sepultura până în 2006. „A-Lex“, un album conceptual inspirat din „Portocala mecanică“ a lui Burgess, este primul editat fără vreunul din frații Cavalera. Un bilet la concertul Sepultura costă 87 de lei și poate fi achiziționat din rețelele Eventim (Germanos, Carrefour, eventim.ro) și bilet.ro (Flanco, Iulius Mall, Cora Voiaj, bilet.ro). 9 februarie – Kreator Una din cele mai importante formații din thrash-ul german, Kreator, va concerta în Becker Brau Live Music din București pe 9 februarie, în cadrul eve-nimentului „Thrash Masters & Guests“. Pe aceeași scenă se vor produce compatrioții lor de la Caliban, un band metalcore din Hattingen. Kreator sunt, alături de Destruction și Sodom, pionierii curentului thrash metal în Germania, trupa fiind înființată de actualul solist Mille Petrozza în 1982, în orașul Essen. 16 februarie – The Rasmus Finlandezii de la The Rasmus se întorc în România după ce, în 2007, au concertat în cadrul evenimentului Coke Live. De această dată, The Rasmus se vor produce în Hard Rock Café-ul bucureștean. The Rasmus s-a format la Helsinki la jumătatea anilor ‘90, pe vremea când membrii grupului erau încă liceeni. Melodia care le-a adus celebritatea este „In The Shadows”, prezentă pe albumul „Dead Letters“, apărut în 2003. Biletele la concertul din Hard Rock Café costă 70 de lei și pot fi cumpărate din magazinele Carrefour și Germanos, de la Hard Rock Café și online de pe site-urile eventim.ro și bilet.ro. Dacă vreți să luați bilet în seara concertului, e mai scump cu 10 lei. 7 februarie – Live From Buena Vista: The Havana Lounge Iubitorii spiritului Buena Vista se pot delecta sâmbătă, 7 februarie, la Sala Palatului (ora 20), cu Live From Buena Vista: The Havana Lounge, colecția legendelor muzicii cubaneze. Componenții The Havana Lounge sunt membri ai orchestrelor Buena Vista Social Club, Afro-Cuban All Stars, Sierra Maestra și Tropicana. Pe scena Sălii Palatului vor urca Teresa Garcia Caturla, Julio Alberto Fernandez, Yulien Oviedo Sanchez, Yanko Pizaco, Maria Victoria Rodriguez ș.a. Cine are chef de son montuno, salsa, rumba, mambo sau cha cha de la mama lor trebuie să plătească între 60 și 140 lei, biletele fiind disponi-bile în rețeaua magazinelor Diverta și pe myticket.ro. 16 februarie – Hélène Segara Concertul pe care Hélène Segara îl va susține la Sala Palatului face parte din turneul mondial de promovare a celui mai nou album al artistei franceze: „Mon pays c’est la Terre”. „După zece ani de carieră și peste zece milioane de discuri vândute, Hélène Segara a știut să se impună ca o artistă unică în genul abordat. Cu glasul ei scos din norme, dar și cu talentul său de compozitor, tânăra din sudul Franței combină genurile cu o ușurință rar întâlnită: respectuoasă în fața romantismului clasic aflat la baza cântecului francez, ea se simte în largul ei în ținutele pop-rock care condimentează spectacolele de varietăți moderne” – eventim.ro. Segara a colaborat cu artiști precum Andrea Bocelli, Laura Pausini, Garou sau Bruno Pelletier și a primit rolul Esmeraldei în musicalul francez „Notre Dame de Paris”. Biletele sunt vândute prin eventim.ro și costă între 100 și 300 lei.