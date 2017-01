Conacul Playboy va fi vândut. Suma e colosală

Ştire online publicată Miercuri, 08 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Conacul Playboy, estimat la 200 de milioane de dolari pe piața imobiliară, va fi cumpărat de un vecin al magnatului Hugh Hefner, care deține o proprietate adiacentă reședinței spectaculoase în care locuiește patronul celei mai cunoscute reviste pentru bărbați, infor-mează wsj.com, citat de News.ro.Daren Metropoulos, un director executiv în vârstă de 32 de ani, de la firma de investiții Metropoulos & Co, condusă de tatăl lui, care a cumpărat acea proprietate adiacentă în anul 2009, este pe cale de a achiziționa conacul Playboy, construit în 1927.El a transmis printr-o declarație că este mai puțin interesat de renumele avut de conac în ultimele patru decenii, considerat „un loc de joacă al iepurașilor” revistei Playboy, cât de conservarea patrimoniului arhitectural al clădirii. Co-nacul Playboy a fost realizat pe baza planurilor concepute de arhitectul Arthur Rolland Kelly, care a construit sute de clădiri la Los Angeles, la începutul secolului al XX-lea, mai notează News.ro.„Moștenirea acestei proprietăți îi transcede celebritatea și, pentru mine, să am șansa de a fi slujitorul ei reprezintă un adevărat privilegiu”, a declarat Daren Metropoulos. El a refuzat să precizeze însă prețul de achiziție.Conacul Playboy a fost listat la prețul de 200 de milioane de dolari de Mauricio Umansky, de la agenția imobiliară The Agency, și de Gary Gold și Drew Fenton, de la agenția imobiliară Fenton & Hyland.